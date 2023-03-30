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Украинцы могут получать льготы на оплату за холодную воду: от чего это зависит

Фото: в Пенсионном фонде рассказали о льготах на оплату за воду (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине граждане могут получать льготы на оплату услуг водоснабжению и водоотводу при соблюдении определенных социальных норм согласно постановлению правительства об установление государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

В ведомстве объяснили, от чего же зависит предоставление таких льгот на оплату за холодную воду, и при чем тут - наличие горячей.

Каких социальных норм следует придерживаться:

  • услуга по централизованному снабжению холодной воды: 2 кубометра холодной воды на 1 человека в месяц;
  • услуга по централизованному снабжению холодной воды при отсутствии снабжения горячей воды: 3,6 кубометра х.в. на 1 человека в месяц;
  • услуга по централизованному снабжению холодной воды в случае отсутствия снабжения горячей более чем на 14 суток: 3,6 кубометра х.в. на 1 человека в месяц;
  • услуга по централизованному водоотводу: 3,6 кубометра на 1 человека в месяц;
  • в случае отсутствия централизованного водоотвода (при отсутствии системы централизованного водоотведения и при отсутствии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот: 3,6 кубометра на 1 человека в месяц;
  • услуга по централизованной поставке горячей воды: 1,6 кубометра горячей воды на 1 человека в месяц.

Ранее мы рассказывали, как украинцы могут получить льготы на "коммуналку".

Напомним также, перед этим юрист объяснил, какие выплаты и социальные услуги могут получить переселенцы на новом месте жительства.

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