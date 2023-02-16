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Українці можуть отримати пільги на "комуналку": як це зробити

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Четвер 16 лютого 2023 07:19
Українці можуть отримати пільги на "комуналку": як це зробити Як отримати пільги на сплати комунальних послуг (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Відомо, що деякі групи українців можуть отримати пільги на сплату комунальних послуг. Із січня 2023 року пільги надаються своїм одержувачам винятково у грошовій готівковій формі.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що нового в пільгах на "комуналку"

У 2023 році на українців очікують декілька нововведень у монетизації пільг на сплату житлово-комунальних послуг. Відтепер одержувач пільги може отримати її лише у грошовій готівковій формі.

"Людина відтепер може отримати «на руки» свої гроші й, зекономивши енергоресурси, витратити заощаджене на інші потреби. Очікується, що таким чином буде підвищена мотивація громадян до енергоощадження", - пояснюють таке рішення у Міністерстві.

Ці зміни стосуватимуться пільговиків, які минулого року отримували пільги у грошовій безготівковій формі.

Якщо пільги отримував пенсіонер, то тепер вони будуть нараховуватися на його пенсійний рахунок в уповноважених банках. Про відкриття рахунку в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Як отримати кошти з пільгового рахунку

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до уповноваженого банку для укладення договору про відкриття банківського рахунку.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на рахунок через відділення Укрпошти, він має звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду.

Проте разом з тим пільговики, які отримають пільгу в грошовій готівковій формі, повинні щомісяця самостійно сплачувати вартість фактично спожитої послуги. Це означає, що банк більше не адмініструватиме розрахунки пільговика, як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі.

Раніше ми розповідали, як оплатити комунальні послуги, коли немає світла та зв'язку.

Читайте також, як економити на "комуналці" під час відключень світла.

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