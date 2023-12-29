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Українці можуть отримувати до 8 тис. грн пенсії: хто має право на виплати

П'ятниця 29 грудня 2023 11:02
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Українці можуть отримувати до 8 тис. грн пенсії: хто має право на виплати Пенсія в Україні (коллаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Пенсія в Україні виплачується, попри війну. Деякі категорії українців можуть отримувати близько 8 тисяч гривень виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримувати виплати 8 тисяч гривень

Це стосується осіб, які працювали у зоні Чорнобиля та мають 15 років стажу, можуть вийти на пенсію від 1 до 13 років раніше. Це залежить від тривалості роботи у зоні відчуження.

До слова, особи, які набули інвалідність внаслідок ЧАЕС, отримують пенсію у розмірі компенсації втраченого заробітку через роботу в зоні відчуження.

Які виплати отримують "чорнобильці"

Від 1 березня 2023 року в Україніі встановлені мінімальні рівні пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок ЧАЕС:

  • I група – 8 187,48 гривні;
  • II група – 6 549,98 гривні;
  • III група – 5 048,95 гривні.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю отримують:

  • I група – 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • II група – 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • III група – 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також непрацездатні члени родини померлого годувальника, які були на його утриманні, мають право отримувати 50% його пенсії на одну особу, або 100% – на двох осіб порівну.

Як ми раніше писали, в Україні з січня підвищать пенсії, але не для всіх.

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