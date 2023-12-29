Українці можуть отримувати до 8 тис. грн пенсії: хто має право на виплати
Пенсія в Україні виплачується, попри війну. Деякі категорії українців можуть отримувати близько 8 тисяч гривень виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Пенсійний фонд України.
Хто може отримувати виплати 8 тисяч гривень
Це стосується осіб, які працювали у зоні Чорнобиля та мають 15 років стажу, можуть вийти на пенсію від 1 до 13 років раніше. Це залежить від тривалості роботи у зоні відчуження.
До слова, особи, які набули інвалідність внаслідок ЧАЕС, отримують пенсію у розмірі компенсації втраченого заробітку через роботу в зоні відчуження.
Які виплати отримують "чорнобильці"
Від 1 березня 2023 року в Україніі встановлені мінімальні рівні пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок ЧАЕС:
- I група – 8 187,48 гривні;
- II група – 6 549,98 гривні;
- III група – 5 048,95 гривні.
Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю отримують:
- I група – 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- II група – 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- III група – 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Також непрацездатні члени родини померлого годувальника, які були на його утриманні, мають право отримувати 50% його пенсії на одну особу, або 100% – на двох осіб порівну.
Як ми раніше писали, в Україні з січня підвищать пенсії, але не для всіх.
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