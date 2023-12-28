В Україні з січня підвищать пенсії, але не для всіх: хто і скільки отримає
Закон про державний бюджет України на 2024 рік передбачає підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Це вплине на розмір пенсій деяких категорій українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду України (ПФУ).
Згідно з законом, з 1 січня мінімальна зарплата зросте з 6700 гривень до 7100 гривень.
Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно): мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати - 2 840 гривень.
Крім того, з 1 січня збільшиться розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, йдеться в роз'ясненні.
Мінімальна пенсія зросте лише 1 березня
Законом про держбюджет встановлено, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшується до 2361 гривень, а прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - до 2 920 гривень.
З урахуванням зазначеного з 1 січня 2024 року з 258,90 до 292,00 гривень зросте розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, який обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, розповіли у ПФУ.
Водночас пунктом прикінцевих положень закону "Про державний бюджет України на 2024 рік" встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій, повідомили у ПФУ.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.
Пенсії понад 10 тисяч гривень на 1 жовтня отримували 1,13 млн українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10,54 млн осіб).