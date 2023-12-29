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Украинцы могут получать до 8 тыс. грн пенсии: кто имеет право на выплаты

Пятница 29 декабря 2023 11:02
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Украинцы могут получать до 8 тыс. грн пенсии: кто имеет право на выплаты Пенсия в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсия в Украине выплачивается, несмотря на войну. Некоторые категории украинцев могут получать около 8 тысяч гривен выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получать выплаты 8 тысяч гривен

Это касается лиц, работавших в зоне Чернобыля и имеющих 15 лет стажа, могут выйти на пенсию от 1 до 13 лет раньше. Это зависит от продолжительности работы в зоне отчуждения.

К слову, лица, приобретшие инвалидность в результате ЧАЭС, получают пенсию в размере компенсации утраченного заработка из-за работы в зоне отчуждения.

Какие выплаты получают "чернобыльцы"

С 1 марта 2023 года в Украине установлены минимальные уровни пенсий для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС:

  • I группа – 8187,48 гривны;
  • II группа – 6 549,98 гривны;
  • III группа – 5048,95 гривны.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью получают:

  • I группа – 180% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • II группа – 160% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • III группа – 145% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Также нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, находившиеся на его содержании, имеют право получать 50% его пенсии на одного человека, или 100% – на двух человек поровну.

Как мы ранее писали, в Украине с января повысят пенсии, но не для всех.

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