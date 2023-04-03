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Українці можуть отримати термінові онлайн-консультації з лікарем: як записатися на прийом

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Понеділок 03 квітня 2023 20:59
Українці можуть отримати термінові онлайн-консультації з лікарем: як записатися на прийом Фото: програма Helsi запустила сервіс для онлайн-консультацій з лікарями (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У медичній системі Helsi запустили сервіс для онлайн консультацій із професійними лікарями різних спеціалізацій у найкоротші терміни. Сервіс буде дуже доречним для громадян, які потребують термінового дистанційного прийому, а також є зручним для українців, які виїхали за кордон.

Як скористатися новим сервісом, і скільки це коштує - читайте в матеріалі нижче.

Можливості сервісу

  • Користувачі програми Helsi можуть вибрати для спілкування з лікарем будь-який спосіб: відео, аудіо або бесіда в чаті.
  • Прийоми проводять і сімейні лікарі, терапевти, і вузькопрофільні спеціалісти.
  • За результатами онлайн консультацій лікар може виписати рецепт чи направлення - воно зберігається у вашому особистому електронному кабінеті клієнта.
  • Декларація із сімейним лікарем не потрібна, як і направлення на консультацію.

Як записатись на консультацію

  • Спочатку потрібно зайти в додаток Helsi та авторизуватися,
  • далі потрібно вибрати розділ "Сервіси", і там - "Термінова онлайн консультація",
  • потім потрібно створити заявку (для себе, для рідних, при цьому якщо на консультацію записують дитину, то під час прийому обов'язково має бути хтось із батьків або законних представників),
  • протягом кількох хвилин програма знайде потрібного вам фахівця, який зв'яжеться з пацієнтом,
  • користувач може стежити за статусом заявки у додатку.

Тривалість прийому та вартість

  • Середня тривалість консультацій із лікарем становить близько 15 хвилин, при цьому медик у разі потреби може сам продовжити час прийому.
  • Вартість таких онлайн консультацій - 200 гривень. У випадках, коли програма не знайшла вам фахівця і прийом не відбувся, дана заявка скасовується через 2 години, і відбувається повернення грошей на рахунок користувача програми від його банку.
  • Якщо під час консультації вона була раптово перервана (через технічний збій, якщо зник зв'язок/електрика тощо), то медик вийде на контакт для продовження розмови пізніше.

Українці можуть отримати термінові онлайн-консультації з лікарем: як записатися на прийом

Сервіс онлайн консультацій із лікарями від програми Helsi (фото: скріншот)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям отримати безкоштовну медичну допомогу онлайн, та публікували список сайтів.

Додамо, перед цим ми писали про те, що в МОЗ пояснили як отримати рецепт від лікаря під час відключення світла.

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