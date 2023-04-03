Украинцы могут получить срочные онлайн-консультации с врачом: как записаться на прием
Фото: программа Helsi запустила сервис для онлайн консультаций с врачами (freepik.com)
В медицинской системе Helsi запустили сервис для онлайн консультаций с профессиональными врачами различных специализаций в кратчайшие сроки. Сервис будет весьма кстати для граждан, нуждающихся в срочном дистанционном приеме, а также удобен для украинцев, выехавших за границу.
Как воспользоваться новым сервисом, и сколько это стоит - читайте в материале ниже.
Возможности сервиса
- Пользователи программы Helsi могут выбрать для общения с врачом любой способ: видео, аудио или беседа в чате.
- Приемы проводят и семейные врачи, терапевты, и узкопрофильные специалисты.
- По результатам онлайн консультаций врач может выписать рецепт или направление - оно сохраняется в вашем личном электронном кабинете клиента.
- Декларация с семейным врачом не нужна, как и направление на консультацию.
Как записаться на консультацию
- Сначала нужно зайти в приложение Helsi и авторизоваться,
- далее нужно выбрать раздел "Сервисы", и там - "Срочная онлайн консультация",
- затем нужно создать заявку (для себя, для родных, при этом если на консультцию записывают ребенка, то во время приема обязательно должен быть кто-либо из родителей или законных представителей),
- в течение нескольких минут программа найдет нужного вам специалиста, который свяжется с пациентом,
- пользователь может следить за статусом заявки в приложении.
Продолжительность приема и стоимость
- Средняя продолжительность консультаций с врачом составляет около 15 минут, при этом медик в случае необходимости может сам продлить время приема.
- Стоимость таких онлайн консультаций - 200 гривен. В случаях, когда программа не нашла для вас специалиста и прием не состоялся, данная заявка отменяется через 2 часа, и происходит возврат денег на счет пользователя приложения от его банка.
- Если во время консультации она была внезапно прервана (по причине технического сбоя, если пропала связь/электричество и так далее), то медик выйдет на контакт для продолжения беседы позже.
Сервис онлайн консультаций с врачами от программы Helsi (фото: скриншот)
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам получить бесплатную медицинскую помощь онлайн, и публиковали список сайтов.
Добавим, перед этим мы писали о том, что в Минздраве объяснили, как получить рецепт от врача во время отключения света.