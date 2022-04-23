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Как украинцам получить бесплатную медицинскую помощь онлайн: список сайтов

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Суббота 23 апреля 2022 11:55
Как украинцам получить бесплатную медицинскую помощь онлайн: список сайтов Как получить бесплатную медицинскую помощь (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны не все украинцы имеют шанс получить медицинскую помощь, прийдя на прием к доктору.

Читайте небольшую подборку полезных приложений и онлайн-сервисов, которые предоставляют бесплатную медицинскую помощь гражданам Украины.

Данные сервисов помогут найти нужного специалиста и получить бесплатную онлайн-консультацию.

Врачи разных специальностей

  • doctors4ua.com – бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами из всего мира. Врачи самых разных специализаций и направлений принимают пациентов в удаленном формате, оказывая помощь и поддержку тем, кто не может физически посетить больничный кабинет.
  • Telegram бот Турбота – Медицинский бот находит врачей и пациентов. На данный момент более 2500 врачей-волонтеров, которые готовы давать бесплатные консультации. Среди них: психологи, неврологи, стоматологи, инфекционисты, эндокринологи и другие.
  • doctoronline.care – украино-американская компания, с более 200 врачей из частных и коммунальных медицинских учреждений, которые готовы оказывать помощь в режиме чата.
  • Viveo – международная платформа, которая сейчас привлекает врачей по всему миру, бесплатно консультирующих украинцев на трех языках: украинском, русском и английском. Есть врачи всех направлений, для того чтобы начать использовать платформу нужно сказать приложения на телефон. Платформа доступна благодаря инициативе бывшего Президента Эстонии Тоомаса Хендрик Илвеса.
  • lekarzedlaukrainy.pl – онлайн-платформа созданная студентом (Jerzy Wydmański) из Кракова, которая позволяет украинским беженцам искать врачей-специалистов по всей Польше, а польским врачам предоставлять бесплатные услуги. Врачи разговаривают на украинском, польском, русском и английском языках.
  • helsi.me – бесплатные консультации с врачами по видеосвязи для всех украинцев. Консультируют врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений.

Сервисы психологической помощи:

  • Mindly – платформа по оказанию психологической помощи онлайн, где можно бесплатно получить не только одноразовую консультацию, но и полноценную долгосрочную терапию. При регистрации необходимо указать карту украиского банка, чтобы система индефицировала вас и предоставила вам бесплатный доступ.
  • VOS – приложение для поддержки психического здоровья предоставило пользователям из Украины все опции премиум-аккаунта. Здесь есть дневник психического здоровья, функция персональной аналитики, блоки полезных рекомендаций и упражнений, а также возможность неограниченного общения с психологами на специальной горячей линии
  • Платформа «Розкажи мені» – бесплатная платформа для психологических консультаций. Команда работает методом когнитивно-поведенческой терапии, которая является одной из наиболее распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами.
  • Pleso – позволяет пользователю с помощью нескольких десятков вопросов выбрать то, что его реально беспокоит. Исходя из результатов, пользователям предлагается на выбор несколько специалистов, специализирующихся именно на его проблеме. В связи с войной специалисты предоставляют бесплатные психологические сессии.
  • KAF – израильский проект, который позволяет поучить бесплатную, дистанционную помощь для украинских семей, нуждающихся в медицинской и психологической помощи. Сервис предоставляется украиноязычными специалистами посредством уникальных ведущих платформ, предназначенных для оказания медицинской и психологической помощи для взрослых и подростков
  • УкрЕдинство – проект объединил более 40 специалистов волонтеров из разных стран для поддержки украинцев, пострадавших от войны. Команда предлагает каждому, кто нуждается в поддержке, по меньшей мере 3 бесплатных онлайн психотерапевтических сеанса.
  • Teplo.app – в приложении, можно получить бесплатные консультации с психологом.
  • Телефоны доверия в Киеве – по ним можно получить консультацию профессионального психолога или психотерапевта. Все консультации предоставляются на безвозмездной основе.
  • Центр психологической поддержки «ОбійМи» – инициатива психологов-волонтеров для помощи людям, подвергшимся стрессу вследствие военных действий и переселения. Квалифицированная помощь круглосуточно. В команде уже более 500 психологов-волонтеров из Украины и мира.

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