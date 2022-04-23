Как украинцам получить бесплатную медицинскую помощь онлайн: список сайтов
Как получить бесплатную медицинскую помощь (РБК-Украина)
Во время войны не все украинцы имеют шанс получить медицинскую помощь, прийдя на прием к доктору.
Читайте небольшую подборку полезных приложений и онлайн-сервисов, которые предоставляют бесплатную медицинскую помощь гражданам Украины.
Данные сервисов помогут найти нужного специалиста и получить бесплатную онлайн-консультацию.
Врачи разных специальностей
- doctors4ua.com – бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами из всего мира. Врачи самых разных специализаций и направлений принимают пациентов в удаленном формате, оказывая помощь и поддержку тем, кто не может физически посетить больничный кабинет.
- Telegram бот Турбота – Медицинский бот находит врачей и пациентов. На данный момент более 2500 врачей-волонтеров, которые готовы давать бесплатные консультации. Среди них: психологи, неврологи, стоматологи, инфекционисты, эндокринологи и другие.
- doctoronline.care – украино-американская компания, с более 200 врачей из частных и коммунальных медицинских учреждений, которые готовы оказывать помощь в режиме чата.
- Viveo – международная платформа, которая сейчас привлекает врачей по всему миру, бесплатно консультирующих украинцев на трех языках: украинском, русском и английском. Есть врачи всех направлений, для того чтобы начать использовать платформу нужно сказать приложения на телефон. Платформа доступна благодаря инициативе бывшего Президента Эстонии Тоомаса Хендрик Илвеса.
- lekarzedlaukrainy.pl – онлайн-платформа созданная студентом (Jerzy Wydmański) из Кракова, которая позволяет украинским беженцам искать врачей-специалистов по всей Польше, а польским врачам предоставлять бесплатные услуги. Врачи разговаривают на украинском, польском, русском и английском языках.
- helsi.me – бесплатные консультации с врачами по видеосвязи для всех украинцев. Консультируют врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений.
Сервисы психологической помощи:
- Mindly – платформа по оказанию психологической помощи онлайн, где можно бесплатно получить не только одноразовую консультацию, но и полноценную долгосрочную терапию. При регистрации необходимо указать карту украиского банка, чтобы система индефицировала вас и предоставила вам бесплатный доступ.
- VOS – приложение для поддержки психического здоровья предоставило пользователям из Украины все опции премиум-аккаунта. Здесь есть дневник психического здоровья, функция персональной аналитики, блоки полезных рекомендаций и упражнений, а также возможность неограниченного общения с психологами на специальной горячей линии
- Платформа «Розкажи мені» – бесплатная платформа для психологических консультаций. Команда работает методом когнитивно-поведенческой терапии, которая является одной из наиболее распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами.
- Pleso – позволяет пользователю с помощью нескольких десятков вопросов выбрать то, что его реально беспокоит. Исходя из результатов, пользователям предлагается на выбор несколько специалистов, специализирующихся именно на его проблеме. В связи с войной специалисты предоставляют бесплатные психологические сессии.
- KAF – израильский проект, который позволяет поучить бесплатную, дистанционную помощь для украинских семей, нуждающихся в медицинской и психологической помощи. Сервис предоставляется украиноязычными специалистами посредством уникальных ведущих платформ, предназначенных для оказания медицинской и психологической помощи для взрослых и подростков
- УкрЕдинство – проект объединил более 40 специалистов волонтеров из разных стран для поддержки украинцев, пострадавших от войны. Команда предлагает каждому, кто нуждается в поддержке, по меньшей мере 3 бесплатных онлайн психотерапевтических сеанса.
- Teplo.app – в приложении, можно получить бесплатные консультации с психологом.
- Телефоны доверия в Киеве – по ним можно получить консультацию профессионального психолога или психотерапевта. Все консультации предоставляются на безвозмездной основе.
- Центр психологической поддержки «ОбійМи» – инициатива психологов-волонтеров для помощи людям, подвергшимся стрессу вследствие военных действий и переселения. Квалифицированная помощь круглосуточно. В команде уже более 500 психологов-волонтеров из Украины и мира.
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