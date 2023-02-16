Українці можуть отримати пільги на "комуналку": як це зробити

Що нового в пільгах на "комуналку"

У 2023 році на українців очікують декілька нововведень у монетизації пільг на сплату житлово-комунальних послуг. Відтепер одержувач пільги може отримати її лише у грошовій готівковій формі.

"Людина відтепер може отримати «на руки» свої гроші й, зекономивши енергоресурси, витратити заощаджене на інші потреби. Очікується, що таким чином буде підвищена мотивація громадян до енергоощадження", - пояснюють таке рішення у Міністерстві.

Ці зміни стосуватимуться пільговиків, які минулого року отримували пільги у грошовій безготівковій формі.

Якщо пільги отримував пенсіонер, то тепер вони будуть нараховуватися на його пенсійний рахунок в уповноважених банках. Про відкриття рахунку в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Як отримати кошти з пільгового рахунку

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до уповноваженого банку для укладення договору про відкриття банківського рахунку.



Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на рахунок через відділення Укрпошти, він має звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду.



Проте разом з тим пільговики, які отримають пільгу в грошовій готівковій формі, повинні щомісяця самостійно сплачувати вартість фактично спожитої послуги. Це означає, що банк більше не адмініструватиме розрахунки пільговика, як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі.