Украинцы могут получить льготы на коммуналку: как это сделать

Что нового в льготах на "коммуналку"

В 2023 году украинцев ожидают несколько нововведений в монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь получатель льготы может получить ее только в денежной наличной форме.

"Человек теперь может получить "на руки" свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленное на другие нужды. Ожидается, что таким образом будет повышена мотивация граждан к энергосбережению", - объясняют такое решение в Министерстве.

Эти изменения будут касаться льготников, в прошлом году получавших льготы в денежной безналичной форме.

Если льготы получал пенсионер, теперь они будут начисляться на его пенсионный счет в уполномоченных банках. Об открытии счета в банке органы Пенсионного фонда Украины информируют льготника.

Как получить средства по льготному счету

Чтобы получить денежные средства с такого счета, нужно лично обратиться в уполномоченный банк для заключения договора об открытии банковского счета.



Если же льготник желает получать средства на счет через отделение Укрпочты, он должен обратиться с соответствующим заявлением в орган Пенсионного фонда.



Однако вместе с тем льготники, которые получат льготу в наличной денежной форме, должны ежемесячно самостоятельно платить стоимость фактически потребленной услуги. Это значит, что банк больше не будет администрировать расчеты льготника, как это было при предоставлении льготы в безналичной денежной форме.