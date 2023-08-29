Українці можуть отримати грошову допомогу ще від одного фонду: як подати заявку

В Україні громадяни, які постраждали через війну, можуть зареєструватися на отримання нової грошової допомоги. Отримати її можна від міжнародної організації.

Що необхідно зробити, щоб отримати допомогу - читайте нижче.

Хто може отримати допомогу

Попередню реєстрацію на отримання грошової допомоги для українців відкриває міжнародна гуманітарна організація, яка бореться із голодом та його причинами - Action Against Hunger (ACF).

Отримати гроші можуть громадяни зі статусом ВПО, які прибули до Чернівців із зон активних бойових дій за останні 30 днів.

Як отримати допомогу

Для того, щоб подати попередню заявку на реєстрацію у програмі екстреної грошової допомоги, необхідно заповнити та надіслати онлайн заяву за посиланням.

У формі реєстрації необхідно вказати таку інформацію:

прізвище та ім’я

дата народження

контактний номер телефону

місто тимчасової реєстрації

дата переїзду, зазначена у довідці біженця

звідки ви приїхали

Заповнення заявки ще не є реєстрацією у програмі.

Зокрема, у разі успішного схвалення заявки працівники організації зв’яжуться з вами та запросять зареєструватися.

Як оформити довідку біженця

Подати заявку для отримання статусу ВПО можна кількома способами:

Безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа

Через Управління праці та соціального захисту населення

Для подання заяви у державних установах потрібно мати при собі особисті документи. Також документи, які засвідчують реєстрацію особи в населеному пункті, що був окупований або де ведуться активні бойові дії.