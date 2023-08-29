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Украинцы могут получить денежную помощь еще от одного фонда: как подать заявку

Вторник 29 августа 2023 10:13
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Украинцы могут получить денежную помощь еще от одного фонда: как подать заявку Украинцы могут получить помощь от международной организации (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине граждане, пострадавшие из-за войны, могут зарегистрироваться на получение новой денежной помощи. Получить ее можно от международной организации.

Что необходимо сделать, чтобы получить помощь - читайте ниже.

Кто может получить помощь

Предварительную регистрацию на получение денежной помощи для украинцев открывает международная гуманитарная организация, борющаяся с голодом и его причинами - Action Against Hunger (ACF).

Получить деньги могут граждане со статусом ВПЛ, прибывшие в Черновцы из зон активных боевых действий за последние 30 дней.

Как получить помощь

Чтобы подать предварительную заявку на регистрацию в программе экстренной денежной помощи, необходимо заполнить и отправить онлайн заявление по ссылке.

В форме регистрации необходимо указать следующую информацию:

  • фамилия и имя
  • дата рождения
  • контактный номер телефона
  • город временной регистрации
  • дата переезда, указанная в справке беженца
  • откуда вы приехали

Заполнение заявки еще не является регистрацией в программе.

В частности, при успешном одобрении заявки работники организации свяжутся с вами и пригласят зарегистрироваться.

Как оформить справку беженца

Подать заявку для получения статуса ВПЛ можно несколькими способами:

  • Непосредственно в ЦНАПе той громады, где находится внутренне перемещенное лицо
  • Через Управление труда и социальной защиты населения

Для подачи заявления в учреждениях нужно иметь при себе личные документы. Также документы, удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, который был оккупирован или где ведутся активные боевые действия.

Ранее мы сообщали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.

Также мы писали, кому при возвращении в Украину будут ежемесячно платить 18 тысяч гривен.

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