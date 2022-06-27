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Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинским беженцам

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 07:30
Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинским беженцам Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

От украинцев ожидают трудоустройство на новом месте

Спустя четыре месяца войны в Европе начали сворачивать программы помощи украинским беженцам, оставляя льготы только для самых уязвимых категорий.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны меняют условия пребывания украинцев, бегущих от войны, и на что им можно рассчитывать в дальнейшем.

Польша – многим придется искать жилье и работу

В Польше за статусом временной защиты с правом на выплаты и льготы - номером PESEL со статусом "Укр" - обратились более 1,2 миллиона украинцев, которые прибыли с 24 февраля (остальные прибывшие на статус и государственную помощь не претендовали).

Из общего числа зарегистрированных – более 500 тысяч людей трудоспособного возраста, половина из которых уже устроились на работу, сообщает издание polsatnews.pl.

Польша с первых дней приема беженцев объявляла, что цель помощи – поддержать украинцев и помочь интегрироваться в общество, найти работу, продолжить обучение, стать финансово независимыми.

Для того, чтобы украинцы имели кров над головой и питание, была запущена программа "40+" – полякам, которые принимали украинцев у себя дома и кормили их, или размещали в отелях, базах отдыха с питанием – государство выплачивало по 40 злотых за человека в сутки. Так за 3 гостей поляк мог получить 3600 злотых в месяц (23,7 тыс. гривен).

Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинским беженцамФото: Новоприбывшие в Польшу все еще могут рассчитывать на 4 месяца бесплатного размещения и питания (gettyimages.com)

В июне правительство заявило, что эта программа ограничивается 120 днями со дня пересечения границы. Это касается также и тех, кто прибудет в июле, объяснил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, сообщило rp.pl.

Исключение сделали для многодетных семей, людей с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин, лиц, осуществляющих уход за младенцами – за них период выплаты "40+" будет продлен еще на 120 дней.

Тех людей, которые исчерпали 120 дней пребывания в Польше и не смогли найти работу, а снимать жилье не могут, власти обещают поселить в места "общего размещения" и муниципальные помещения, уточняя, что речи о лагерях для беженцев не идет.

В силе остаются все выплаты (300 злотых единоразово, 500 злотых для детей до 18 лет ежемесячно, помощь малообеспеченным семьям), бесплатная медицинская помощь и школы. А вот пункты с раздачей гуманитарной помощи и продуктов во многих местах закрываются – сбор среди поляков сократился в разы.

Польская железнодорожная компания PKP Intercity сообщила об отмене бесплатного проезда для беженцев из Украины на всех направлениях с 1 июля.

Чехия – выплаты с условиями и медстраховка на 5 месяцев

Президент Чехии подписал закон об изменении программы поддержки украинских беженцев, сообщает "Радио Украина" в Чехии.

В ближайшие дни документ будет опубликован и вступит в силу. Изменения касаются выплат и медицинской помощи.

На безусловную выплату 500 крон (6300 гривен) сейчас еще имеют право все новоприбывшие, получившие визу временной помощи. Эту сумму можно получить еще 5 раз ежемесячно, если подтвердить тяжелое материальное положение – отсутствие работы и собственности в стране.

Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинским беженцам

Фото: Украинцы на митинге в Чехии (gettyimages.com)

По новым условиям, этих 5000 крон беженцы уже не будут получать, если им предоставят бесплатное жилье, ежедневное многоразовое питание и гигиенические средства. Список адресов бесплатного размещения, где постояльцев ежедневно кормят и снабжают средствами гигиены, Минтруда предоставит Центральный кризисный штаб.

Такие меры разработаны против злоупотреблений ромскими мигрантами, которые приезжают в страну ради денежного пособия.

Чтобы получить последующие выплаты, нужно будет фактически проживать именно в Чехии, а не приезжать за пособием из других стран.

Также в два раза сократили срок оплаты государством медицинской страховки – с года до 150 дней. За это время беженец может найти работу, и взносы за него будет платить работодатель. Государство продолжит оплачивать страховые взносы только за детей до 18 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Максимальный срок рассмотрения заявления о визе временной защиты продлят до 60 дней.

Болгария – эконом-жилье и поиск работы

Болгария приняла в отелях на черноморском побережье 60 тысяч беженцев, а за их размещение и питание выделялось 40 левов в сутки (637 гривен).

Однако с 1 июня в стране сократили размер компенсации до 15 левов (238 гривен), поэтому с началом туристического сезона украинцев попросили освободить гостиничные номера.

Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинским беженцамФото: Беженцев в Болгарии переселили в более дешевые отели (gettyimages.com)

Принимать украинцев с июня с меньшей оплатой согласились больше 250 объектов размещения. На сайте Bulgaria for Ukraine нашим согражданам объяснили, что их переселят в государственные базы отдыха, от отдыха в которых в этом году отказались сотрудники их ведомств.

Также был опубликован список всех отелей, которые подали заявки на новую программу, среди которых большая часть в курортных морских локациях.

Однако самих украинцев перед переселением и временным размещением в буферных лагерях не предупредили, куда их могут завезти, из-за чего люди срывали переселение и возмущались условиями, что активно освещалось в СМИ в начале июня.

Тогда в Украину выезжали по 20-30 автобусов в день с теми, кто возвращался домой.

По данным болгарского правительства, из 109 834 граждан Украины, которые были размещены в гостиницах за период с 24 февраля по 8 июня, по состоянию на 8 июня в них оставались 25 952 человека. Еще 22 000 были размещены на государственных базах отдыха.

Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинским беженцам

Фото: С начала июня компенсации за беженцев урезали почти в три раза (gettyimages.com)

Новая программа рассчитана до 31 августа. В течение одного-двух месяцев беженцы должны будут покинуть государственные базы, чтобы рабочие могли уйти в отпуск, заявил министр туризма Христо Проданов.

"Идея состоит в том, чтобы в течение следующих 3 месяцев обеспечить полную интеграцию этих людей, чтобы они могли начать работать и жить, как болгарские граждане", - передает слова чиновника издание "Дневник".

К слову, две трети из оставшихся в стране 78 тысяч украинских беженцев живут в арендованном жилье или в болгарских семьях.

Беженцам в Швейцарии ограничили срок выезда из страны

Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) анонсировал, что статус защиты S граждан Украины, бежавших от войны, может быть отозван, если они находятся в Украине более 15 дней в квартал, сообщал сайт SchengenVisaInfo.com.

Такое положение о поездках на родину было принято на восьмом заседании штаба специального убежища.

Всем лицам, имеющим статус защиты S, разрешено въезжать в Украину и возвращаться в Швейцарию на срок не более 15 дней в квартал. Однако это положение не распространяется на лиц, которые могут доказать, что у них были важные причины остаться на более длительный период, например, посещение близкого члена семьи, который серьезно болен.

Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинским беженцамФото: Беженцам усложнили условия по статусу защиты в Швейцарии (gettyimages.com)

Аннулирование статуса защиты может произойти и в том случае, если беженцы находятся в третьей стране более двух месяцев и Государственный секретариат по миграции считает, что они перенесли центр своей жизни в ту страну.

"Если человеку уже был предоставлен статус защиты в другом шенгенском государстве, ему также не будет предоставлен статус защиты S в Швейцарии", — уточняется в заявлении.

Великобритания – сотни беженцев ждут оформления визы

В Британии тысячи украинцев с временным статусом застряли в бесконечно долгом визовом процессе, и многие из тех, кто получил визы, не могут попасть в эту страну.

В начале июня около 500 украинских детей, которых ждали принимающие семьи в Британии, не могли туда поехать из-за сложностей с оформлением документов.

Однако проблемы возникают и среди тех, кто добирается до Великобритании - многие из них становятся бездомными из-за проблем со спонсорами.

У государственной программы "Homes for Ukraine" по-прежнему есть проблемы. По сообщениям СМИ, жители Восточного Йоркшира, которые открыли свои дома для беженцев и должны были получать компенсацию в размере 350 фунтов стерлингов, "не видели ни копейки".

Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинским беженцам

Фото: За прием украинских беженцев британцам задерживают выплаты (gettyimages.com)

"Целых 400 000 фунтов стерлингов из денег, обещанных принимающим семьям и людям, спасающимся от войны, до сих пор не материализовались", — писали местные СМИ.

С 10 июня правительство Уєльса, которое обязалось обеспечить украинских беженцев жильем, приостановило прием новых заявок из-за большого количества выданных виз. Согласно заявлению, эта мера временная и прием заявок на проживание возобновят после усовершенствования условий.

Напомним, мы писали, что нужно знать о выплатах украинцам в Эстонии.

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