При возвращении в Украину. Кому ежемесячно будут платить 18 тысяч гривен
Стипендию назначат для возобновления деятельности
Украинцы, которые вернулись в Украину из стран Европы, могут подать заявку на помощь 18 тысяч гривен ежемесячно. Зарегистрироваться надо до 10 сентября.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, кто может получить выплаты по программе Vidnova Fellowship Ukraine и сколько времени она продлится.
Кто может получить "стипендию" при возвращении домой
Программа "Vidnova Fellowship Ukraine" совместно с общественной организацией "Інша Освіта" предусматривает выплаты по 18 тысяч гривен с 1 октября 2022 года до 1 января 2023 года. Деньги будут выделять беженцам, которые до войны занимались в Украине определенной деятельностью на то, чтобы они смогли восстановить ее после возвращения из одной из европейских стран.
На странице программы указано, что на денежную помощь могут рассчитывать следующие категории граждан:
- активисты, лидеры, менеджеры некоммерческой общественной организации, благотворительной организации или волонтерской / инициативной группы;
- культурные менеджеры;
- художники, участники художественной группы;
- социальные предприниматели или те, кто работает над общественно важными стартапами;
- те, кто был вынужден уехать в другую европейскую страну после 22 февраля, однако этой осенью хочет вернуться в Украину;
- те, кто планирует в дальнейшем создавать добавленную стоимость в своем секторе и культивировать опыт, привезенный из-за рубежа;
- те, кто ищет поддержки в возобновлении своей деятельности или же переосмыслении того, чем хочет заниматься, вернувшись в Украину.
- нуждается в круге новых партнеров и единомышленников в Украине, которые понимают опыт вынужденной миграции.
Фото: Финансовую поддержку окажут беженцам, возвращающимся в Украину из Европы (gettyimages.com)
В первую очередь для участия в программе и выплаты стипендии по индивидуальной поддержке ищут людей из таких секторов:
- культурный менеджмент
- художественные проекты
- неформальное образование
- социальные инновации и социальное предпринимательство
- защита прав человека
- медиа
- экология и охрана окружающей среды
Фото: Деньги будут выплачивать три месяца (РБК-Украина)
Как подать заявку и получить финансовую или иную помощь
"Vidnova Fellowship Ukraine" это программа индивидуальной поддержки и стипендиальная программа, которая начинает пилотный круг. В рамках этой программы три месяца - с 1 октября 2022 года по 1 января 2023 года - украинцам будет предоставляться:
- ежемесячная стипендия в размере 18 000 гривен для возобновления деятельности в выбранной локации в Украине;
- пакет поддержки для сетирования и восстановления связей с новым местом пребывания и партнерской организацией. К примеру, если участника/участницу принимает новая организация, то это может быть административная поддержка организации, коучинг или консультирование от эксперта участника во время открытия нового дела.
Для участия в программе надо заполнить заявку до 10 сентября 2022 года.
Напомним, мы писали, как получить выплаты от международных организаций в Украине.