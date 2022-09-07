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При возвращении в Украину. Кому ежемесячно будут платить 18 тысяч гривен

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 08:00
При возвращении в Украину. Кому ежемесячно будут платить 18 тысяч гривен Фото: Финансовая поддержка украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Стипендию назначат для возобновления деятельности

Украинцы, которые вернулись в Украину из стран Европы, могут подать заявку на помощь 18 тысяч гривен ежемесячно. Зарегистрироваться надо до 10 сентября.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, кто может получить выплаты по программе Vidnova Fellowship Ukraine и сколько времени она продлится.

Кто может получить "стипендию" при возвращении домой

Программа "Vidnova Fellowship Ukraine" совместно с общественной организацией "Інша Освіта" предусматривает выплаты по 18 тысяч гривен с 1 октября 2022 года до 1 января 2023 года. Деньги будут выделять беженцам, которые до войны занимались в Украине определенной деятельностью на то, чтобы они смогли восстановить ее после возвращения из одной из европейских стран.

На странице программы указано, что на денежную помощь могут рассчитывать следующие категории граждан:

  • активисты, лидеры, менеджеры некоммерческой общественной организации, благотворительной организации или волонтерской / инициативной группы;
  • культурные менеджеры;
  • художники, участники художественной группы;
  • социальные предприниматели или те, кто работает над общественно важными стартапами;
  • те, кто был вынужден уехать в другую европейскую страну после 22 февраля, однако этой осенью хочет вернуться в Украину;
  • те, кто планирует в дальнейшем создавать добавленную стоимость в своем секторе и культивировать опыт, привезенный из-за рубежа;
  • те, кто ищет поддержки в возобновлении своей деятельности или же переосмыслении того, чем хочет заниматься, вернувшись в Украину.
  • нуждается в круге новых партнеров и единомышленников в Украине, которые понимают опыт вынужденной миграции.

При возвращении в Украину. Кому ежемесячно будут платить 18 тысяч гривен

Фото: Финансовую поддержку окажут беженцам, возвращающимся в Украину из Европы (gettyimages.com)

В первую очередь для участия в программе и выплаты стипендии по индивидуальной поддержке ищут людей из таких секторов:

  • культурный менеджмент
  • художественные проекты
  • неформальное образование
  • социальные инновации и социальное предпринимательство
  • защита прав человека
  • медиа
  • экология и охрана окружающей среды

При возвращении в Украину. Кому ежемесячно будут платить 18 тысяч гривен

Фото: Деньги будут выплачивать три месяца (РБК-Украина)

Как подать заявку и получить финансовую или иную помощь

"Vidnova Fellowship Ukraine" это программа индивидуальной поддержки и стипендиальная программа, которая начинает пилотный круг. В рамках этой программы три месяца - с 1 октября 2022 года по 1 января 2023 года - украинцам будет предоставляться:

  • ежемесячная стипендия в размере 18 000 гривен для возобновления деятельности в выбранной локации в Украине;
  • пакет поддержки для сетирования и восстановления связей с новым местом пребывания и партнерской организацией. К примеру, если участника/участницу принимает новая организация, то это может быть административная поддержка организации, коучинг или консультирование от эксперта участника во время открытия нового дела.

Для участия в программе надо заполнить заявку до 10 сентября 2022 года.

Напомним, мы писали, как получить выплаты от международных организаций в Украине.

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