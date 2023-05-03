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Українці можуть отримати грошову допомогу від ООН: хто може розраховувати та як це зробити

Як отримати грошову допомогу від ООН (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Від 24 лютого 2022 року триває програма підтримки українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Наразі можна отримати фінансову допомогу в розмірі 6 600 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.

Про це йдеться на сайті Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Хто може отримати грошову допомогу

Особи чи сім'ї, які належать до однієї з категорій нижче:

  • внутрішньо переміщені особи від 24 лютого 2022
  • населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях
  • люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022

Крім того, на допомогу можуть розраховувати:

  • родини, які мають лише одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше)
  • родини, які очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років
  • родини з однією або кількома особами з особливими потребами
  • прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені)
  • які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше ніж 5 400 гривень на одного члена родини.

Які документи необхідно мати з собою

З собою потрібно мати оригінали таких документів на кожного члена родини:

  • податковий номер
  • паспорт або інші документи, що посвідчують особу
  • довідка ВПО (за наявності)
  • гривнева банківська картка головного заявника
  • свідоцтво про народження дітей (за необхідністю)
  • документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю)
  • посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю)

Скільки становить грошова допомога

Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена родини на місяць та покриває тримісячний період.

Тобто якщо ви належите до однієї з категорій, яка підпадає під отримання грошової допомоги, тоді щомісяця протягом трьох місяців отримуватиме вказану суму на кожного члена сім'ї.

Для включення у грошову допомогу домогосподарство лімітовано до таких членів:

  • голова домогосподарства
  • дружина/чоловік
  • його/її діти (до 23 років)
  • його/її батьки

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