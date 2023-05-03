Українці можуть отримати грошову допомогу від ООН: хто може розраховувати та як це зробити

Від 24 лютого 2022 року триває програма підтримки українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Наразі можна отримати фінансову допомогу в розмірі 6 600 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.
Про це йдеться на сайті Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.
Особи чи сім'ї, які належать до однієї з категорій нижче:
Крім того, на допомогу можуть розраховувати:
Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше ніж 5 400 гривень на одного члена родини.
З собою потрібно мати оригінали таких документів на кожного члена родини:
Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена родини на місяць та покриває тримісячний період.
Тобто якщо ви належите до однієї з категорій, яка підпадає під отримання грошової допомоги, тоді щомісяця протягом трьох місяців отримуватиме вказану суму на кожного члена сім'ї.
Для включення у грошову допомогу домогосподарство лімітовано до таких членів:
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