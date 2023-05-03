Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: кто может рассчитывать и как это сделать

Кто может получить денежную помощь

Лица или семьи, принадлежащие к одной из категорий ниже:

внутренне перемещенные лица от 24 февраля 2022

население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022

Кроме того, на помощь могут рассчитывать:

семьи, имеющие только одного родителя с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше)

семьи, которые возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены)

которые не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее, а также не получали пособия от других организаций.

Лица, которые отвечают критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5 400 гривен на одного члена семьи.

Какие документы необходимо иметь с собой

С собой нужно иметь оригиналы таких документов на каждого члена семьи:

налоговый номер

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность

справка ВПЛ (при наличии)

гривневая банковская карта главного заявителя

свидетельство о рождении детей (при необходимости)

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости)

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости)

Сколько составляет денежная помощь

Сумма пособия составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период.

То есть если вы относитесь к одной из категорий, подпадающей под получение денежной помощи, тогда ежемесячно в течение трех месяцев будет получать указанную сумму на каждого члена семьи.

Для включения в денежную помощь домохозяйство лимитировано к следующим членам: