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Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: кто может рассчитывать и как это сделать

Как получить денежную помощь от ООН (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 24 февраля 2022 года продолжается программа поддержки украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны. Теперь можно получить финансовую помощь в размере 6 600 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Об этом говорится на сайте Управления Верховного комиссара ООН по беженцам.

Кто может получить денежную помощь

Лица или семьи, принадлежащие к одной из категорий ниже:

  • внутренне перемещенные лица от 24 февраля 2022
  • население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях
  • люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022

Кроме того, на помощь могут рассчитывать:

  • семьи, имеющие только одного родителя с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше)
  • семьи, которые возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет
  • семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями
  • приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены)
  • которые не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее, а также не получали пособия от других организаций.

Лица, которые отвечают критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5 400 гривен на одного члена семьи.

Какие документы необходимо иметь с собой

С собой нужно иметь оригиналы таких документов на каждого члена семьи:

  • налоговый номер
  • паспорт или другие документы, удостоверяющие личность
  • справка ВПЛ (при наличии)
  • гривневая банковская карта главного заявителя
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости)
  • документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости)
  • удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости)

Сколько составляет денежная помощь

Сумма пособия составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период.

То есть если вы относитесь к одной из категорий, подпадающей под получение денежной помощи, тогда ежемесячно в течение трех месяцев будет получать указанную сумму на каждого члена семьи.

Для включения в денежную помощь домохозяйство лимитировано к следующим членам:

  • глава домохозяйства
  • жена/муж
  • его/ее дети (до 23 лет)
  • его/ее родители

Ранее мы говорили, какие выплаты от государства могут получить военные после демобилизации.

А еще писали о том, что делать, если вам внезапно перестали поступать выплаты.

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