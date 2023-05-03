Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: кто может рассчитывать и как это сделать

С 24 февраля 2022 года продолжается программа поддержки украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны. Теперь можно получить финансовую помощь в размере 6 600 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев.
Об этом говорится на сайте Управления Верховного комиссара ООН по беженцам.
Лица или семьи, принадлежащие к одной из категорий ниже:
Кроме того, на помощь могут рассчитывать:
Лица, которые отвечают критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5 400 гривен на одного члена семьи.
С собой нужно иметь оригиналы таких документов на каждого члена семьи:
Сумма пособия составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период.
То есть если вы относитесь к одной из категорий, подпадающей под получение денежной помощи, тогда ежемесячно в течение трех месяцев будет получать указанную сумму на каждого члена семьи.
Для включения в денежную помощь домохозяйство лимитировано к следующим членам:
Ранее мы говорили, какие выплаты от государства могут получить военные после демобилизации.
А еще писали о том, что делать, если вам внезапно перестали поступать выплаты.