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Українці можуть отримати гарантію на товар у електронному вигляді: що дня цього потрібно

Як отримати гарантійний талон в електронному вигляді (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні гарантійний талон на техніку громадяни зможуть отримувати у електронному вигляді. Варто знати, що для цього потрібно зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.

Що відомо

Новий Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2023 р. № 1251, що передбачає оцифрування надання гарантійних послуг для покупців побутової техніки та мобільних телефонів.

Відповідно експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар, надаються споживачеві у паперовій або в електронній формі через офіційний веб-сайт виробника не пізніше моменту передачі товару.

Ось яка інформація про товар повинна бути зазначена:

  • найменування товару
  • модель
  • серійний номер
  • дату виготовлення товару
  • основні споживчі властивості
  • характеристики товару
  • правила та умови зберігання і безпечного використання товару
  • гарантійні зобов’язання, надані виробником (продавцем) щодо товару
  • гарантійний строк
  • строк служби товару
  • в разі потреби відомості про дії споживача після закінчення строку служби товару та про можливі наслідки невиконання таких дій
  • найменування та адресу виробника (або імпортера)
  • найменування та адресу сервісного центру
  • інформацію про товар, який за певних умов може мати небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно споживача

Що повинен надати виробник

Виробник може надати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на товар, які розміщені на офіційному веб-сайті виробника, інформація про який зазначається безпосередньо на товарі. Це все разом з товаром передаються споживачеві, чи іншим способом.

Для здійснення гарантійного ремонту або гарантійної заміни товар приймається сервісним центром після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", та гарантійного талону за умови цілісності передбачених експлуатаційними документами пломб на товарі.

В разі надання виробником гарантійних зобов’язань в електронній формі споживач також повинен надати необхідну інформацію, яка ідентифікує товар та надає доступ до гарантійного талона в електронній формі.

Важливо пам'ятати, якщо ви вважаєте, що ваші права споживача порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби. Також споживач може звернутися за захистом своїх прав до суду.

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