Як убезпечити себе від шахрайства під час онлайн-покупок: кіберполіція дала рекомендації

Останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства з продажем неіснуючих товарів за зниженими цінами. Правоохоронці розповіли, як не стати жертвою таких шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кіберполіції у Facebook.

Шахраї часто маскуються під сумлінних продавців. Вони розміщують на своїх сайтах красиві фото товарів, швидко відповідають на повідомлення і залишають фейкові позитивні відгуки. Мета таких зусиль - переконати покупців здійснити повну або часткову переплату.

Ще одна популярна схема шахрайства в інтернеті - фішинг. Шахраї створюють сайти, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Під час спілкування з потенційними покупцями вони переконують їх перейти за фішинговим посиланням для оплати товару. Оплачуючи на таких сайтах, покупці фактично передають дані своєї банківської картки шахраям.

Щоб не стати жертвою шахраїв в інтернеті, слід дотримуватися таких порад:

Купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах. Перевірте правильність URL-адреси необхідного сайту - навіть найменша невідповідність може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

Платіть гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати грошей.

Не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки, особливо CVV-код і термін дії.

Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати.

У разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте в сторонні месенджери - туди шахраї можуть надіслати фішингові посилання.

Перевіряйте сайти онлайн-магазинів перед оплатою товару на сервісі Кіберполіції "STOP FRAUD" або на сервісі Асоціації "ЕМА" CheckMyLink.

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