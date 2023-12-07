Украинцы могут получить гарантию на товар в электронном виде: что дня этого нужно

В Украине гарантийный талон на технику граждане смогут получать в электронном виде. Следует знать, что для этого нужно сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.
Новый Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2023 г. № 1251, предусматривающим оцифровку предоставления гарантийных услуг для покупателей бытовой техники и мобильных телефонов.
Соответственно, эксплуатационные документы на товар, содержащие гарантийный талон и информацию о товаре, предоставляются потребителю в бумажной или электронной форме через официальный веб-сайт производителя не позднее момента передачи товара.
Вот какая информация о товаре должна быть указана:
Производитель может предоставить потребителю доступ к эксплуатационным документам на товар, размещенным на официальном веб-сайте производителя, информация о котором указывается непосредственно на товаре. Это все вместе с товаром передается потребителю или иным способом.
Для осуществления гарантийного ремонта или гарантийной замены товар принимается сервисным центром после предъявления потребителем расчетного документа, предусмотренного Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", и гарантийного талона при целостности предусмотренных эксплуатационными документами пломб на товаре.
В случае предоставления производителем гарантийных обязательств в электронной форме, потребитель также должен предоставить необходимую информацию, которая идентифицирует товар и предоставляет доступ к гарантийному талону в электронной форме.
Важно помнить, если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены - обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Также потребитель может обратиться за защитой своих прав в суд.
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