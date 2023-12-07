Украинцы могут получить гарантию на товар в электронном виде: что дня этого нужно

Что известно

Новый Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2023 г. № 1251, предусматривающим оцифровку предоставления гарантийных услуг для покупателей бытовой техники и мобильных телефонов.

Соответственно, эксплуатационные документы на товар, содержащие гарантийный талон и информацию о товаре, предоставляются потребителю в бумажной или электронной форме через официальный веб-сайт производителя не позднее момента передачи товара.

Вот какая информация о товаре должна быть указана:

наименование товара

модель

серийный номер

дату изготовления товара

основные потребительские свойства

характеристики товара

правила и условия хранения и безопасного использования товара

гарантийные обязательства, предоставленные производителем (продавцом) по товару

гарантийный срок

срок службы товара

в случае необходимости сведения о действиях потребителя по истечении срока службы товара и о возможных последствиях невыполнения таких действий

наименование и адрес производителя (или импортера)

наименование и адрес сервисного центра

информацию о товаре, который при определенных условиях может оказать опасное влияние на жизнь, здоровье и имущество потребителя

Что должен предоставить изготовитель

Производитель может предоставить потребителю доступ к эксплуатационным документам на товар, размещенным на официальном веб-сайте производителя, информация о котором указывается непосредственно на товаре. Это все вместе с товаром передается потребителю или иным способом.

Для осуществления гарантийного ремонта или гарантийной замены товар принимается сервисным центром после предъявления потребителем расчетного документа, предусмотренного Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", и гарантийного талона при целостности предусмотренных эксплуатационными документами пломб на товаре.

В случае предоставления производителем гарантийных обязательств в электронной форме, потребитель также должен предоставить необходимую информацию, которая идентифицирует товар и предоставляет доступ к гарантийному талону в электронной форме.

Важно помнить, если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены - обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Также потребитель может обратиться за защитой своих прав в суд.