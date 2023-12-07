Украинцы могут получить гарантию на товар в электронном виде: что дня этого нужно

В Украине гарантийный талон на технику граждане смогут получать в электронном виде. Следует знать, что для этого нужно сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

Что известно

Новый Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2023 г. № 1251, предусматривающим оцифровку предоставления гарантийных услуг для покупателей бытовой техники и мобильных телефонов.

Соответственно, эксплуатационные документы на товар, содержащие гарантийный талон и информацию о товаре, предоставляются потребителю в бумажной или электронной форме через официальный веб-сайт производителя не позднее момента передачи товара.

Вот какая информация о товаре должна быть указана:

наименование товара

модель

серийный номер

дату изготовления товара

основные потребительские свойства

характеристики товара

правила и условия хранения и безопасного использования товара

гарантийные обязательства, предоставленные производителем (продавцом) по товару

гарантийный срок

срок службы товара

в случае необходимости сведения о действиях потребителя по истечении срока службы товара и о возможных последствиях невыполнения таких действий

наименование и адрес производителя (или импортера)

наименование и адрес сервисного центра

информацию о товаре, который при определенных условиях может оказать опасное влияние на жизнь, здоровье и имущество потребителя

Что должен предоставить изготовитель

Производитель может предоставить потребителю доступ к эксплуатационным документам на товар, размещенным на официальном веб-сайте производителя, информация о котором указывается непосредственно на товаре. Это все вместе с товаром передается потребителю или иным способом.

Для осуществления гарантийного ремонта или гарантийной замены товар принимается сервисным центром после предъявления потребителем расчетного документа, предусмотренного Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", и гарантийного талона при целостности предусмотренных эксплуатационными документами пломб на товаре.

В случае предоставления производителем гарантийных обязательств в электронной форме, потребитель также должен предоставить необходимую информацию, которая идентифицирует товар и предоставляет доступ к гарантийному талону в электронной форме.

Важно помнить, если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены - обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Также потребитель может обратиться за защитой своих прав в суд.