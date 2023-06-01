Українці можуть отримати безкоштовну амбулаторну допомогу: як це зробити

Медична допомога, якої потребує пацієнт, може бути різною: первинна, екстрена та амбулаторна. Кожна з них містить ряд послуг, які для українців є безкоштовними. Амбулаторна допомога не становить винятку.
Про це написали в Telegram-каналі НСЗУ.
Це спеціалізована медична допомога, яку пацієнт отримує без госпіталізації в лікарню. До цього переліку можуть входити різноманітні необхідні обстеження, аналізи, консультації тощо.
У безоплатний пакет амбулаторної допомоги входять:
Які саме послуги входять до цих пакетів, можна дізнатися за посиланням.
Пацієнт сам обирає, у якому закладі отримувати допомогу. Знайти потрібний заклад допоможуть фахівці контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Тому варто зателефонувати в конкретний медзаклад, щоб уточнити, чи є там відповідний спеціаліст.
Заклади, що можуть надавати амбулаторну допомогу, зобовʼязані мати щонайменше вісім фахівців різного профілю, зокрема гінеколога, гематолога, дерматовенеролога, нейрохірурга, психіатра, сексопатолога, сурдолога, нарколога, фізіотерапевта, фтизіатра для дорослих та дітей.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам відмовили в безкоштовній медичній послузі.
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