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Українці можуть отримати безкоштовну амбулаторну допомогу: як це зробити

Українцям доступна безкоштовна медична послуга (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Медична допомога, якої потребує пацієнт, може бути різною: первинна, екстрена та амбулаторна. Кожна з них містить ряд послуг, які для українців є безкоштовними. Амбулаторна допомога не становить винятку.

Про це написали в Telegram-каналі НСЗУ.

Що таке амбулаторна допомога

Це спеціалізована медична допомога, яку пацієнт отримує без госпіталізації в лікарню. До цього переліку можуть входити різноманітні необхідні обстеження, аналізи, консультації тощо.

За що не потрібно платити

У безоплатний пакет амбулаторної допомоги входять:

  • консультації лікарів-спеціалістів. Призначення або корекція медикаментозного лікування, спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями
  • аналізи - від загальноклінічних та біохімічних до гормональних.
  • проведення необхідних інструментальних досліджень (рентгену, КТ, МРТ, УЗД, ендоскопічних обстежень та інших)
  • денний стаціонар
  • надання меддопомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів
  • ведення вагітності
  • обов'язкові профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років
  • оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи

Які саме послуги входять до цих пакетів, можна дізнатися за посиланням.

Як отримати безкоштовну амбулаторну допомогу

Пацієнт сам обирає, у якому закладі отримувати допомогу. Знайти потрібний заклад допоможуть фахівці контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Тому варто зателефонувати в конкретний медзаклад, щоб уточнити, чи є там відповідний спеціаліст.

Заклади, що можуть надавати амбулаторну допомогу, зобовʼязані мати щонайменше вісім фахівців різного профілю, зокрема гінеколога, гематолога, дерматовенеролога, нейрохірурга, психіатра, сексопатолога, сурдолога, нарколога, фізіотерапевта, фтизіатра для дорослих та дітей.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам відмовили в безкоштовній медичній послузі.

Читайте також, як безкоштовно лікуватися в приватних медичних закладах.

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