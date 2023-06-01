Украинцы могут получить бесплатную амбулаторную помощь: как это сделать

Медицинская помощь, в которой нуждается пациент, может быть разной: первичная, экстренная и амбулаторная. Каждая из них содержит ряд услуг, которые для украинцев бесплатные. Амбулаторная помощь не составляет исключения.
Об этом написали в Telegram-канале НСЗУ.
Это специализированная медицинская помощь, которую пациент получает без госпитализации в больницу. В этот список могут входить различные необходимые обследования, анализы, консультации и т.д.
В бесплатный пакет амбулаторной помощи входят:
Какие услуги входят в эти пакеты, можно узнать по ссылке.
Пациент сам выбирает, в каком заведении будет получать помощь. Найти нужное заведение помогут специалисты контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. Поэтому следует позвонить в конкретное медучреждение, чтобы уточнить, есть ли там соответствующий специалист.
Заведения, которые могут оказывать амбулаторную помощь, обязаны иметь по меньшей мере восемь специалистов разного профиля, в том числе гинеколога, гематолога, дерматовенеролога, нейрохирурга, психиатра, сексопатолога, сурдолога, нарколога, физиотерапевта, фтизиатра для взрослых и детей.
Раньше мы рассказывали, что делать, если вам отказали в бесплатной медицинской услуге.
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