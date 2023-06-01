Украинцы могут получить бесплатную амбулаторную помощь: как это сделать

Что такое амбулаторная помощь

Это специализированная медицинская помощь, которую пациент получает без госпитализации в больницу. В этот список могут входить различные необходимые обследования, анализы, консультации и т.д.

За что не нужно платить

В бесплатный пакет амбулаторной помощи входят:

консультации врачей-специалистов. Назначение или коррекция медикаментозного лечения, наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями

анализы - от общеклинических и биохимических до гормональных.

проведение необходимых инструментальных исследований (рентгена, КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопических обследований и др.)

дневной стационар

предоставление медпомощи пациентам при обращении к травматологическим пунктам

ведение беременности

обязательные профилактические осмотры учеников общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет

оформление справок, листков нетрудоспособности и направлений для прохождения медико-социальной экспертизы

Какие услуги входят в эти пакеты, можно узнать по ссылке.

Как получить бесплатную амбулаторную помощь

Пациент сам выбирает, в каком заведении будет получать помощь. Найти нужное заведение помогут специалисты контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. Поэтому следует позвонить в конкретное медучреждение, чтобы уточнить, есть ли там соответствующий специалист.

Заведения, которые могут оказывать амбулаторную помощь, обязаны иметь по меньшей мере восемь специалистов разного профиля, в том числе гинеколога, гематолога, дерматовенеролога, нейрохирурга, психиатра, сексопатолога, сурдолога, нарколога, физиотерапевта, фтизиатра для взрослых и детей.