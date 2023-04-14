Українці можуть безкоштовно лікуватися в приватних медзакладах: як це зробити

В Україні є як державні, так і приватні медичні заклади. Частіше обирають саме приватні лікарні, тому що там можна уникнути черг і бюрократії. Проте варто зазначити, що приватне лікування обходиться набагато дорожче.

Як можна отримати послуги в приватному медичному закладі безкоштовно, розповіли в Telegram -каналі НСЗУ.

Інструкція з отримання послуги

В Україні пацієнти можуть послуги безкоштовно отримати у будь-якому закладі, незалежно від форми власності та місця його знаходження. Тобто приватні лікарні також входять до цього переліку.

Однак головною умовою є наявність договору із НСЗУ за певним напрямом. Саме це дає можливість пацієнту отримати таку медичну послугу безоплатно.

Багато пацієнтів переконані, що існує ліміт на кількість безоплатних послуг для пацієнтів у приватних закладах чи в лікаря-ФОП, проте це не правда.

Якщо ви уклали декларацію з лікарем-ФОП, ви можете звертатися до нього стільки, скільки вам потрібно. Причому платити за це не доведеться, якщо лікар має договір із НСЗУ.

"Пацієнти мають право звертатись до свого сімейного лікаря стільки, скільки потрібно за станом здоров’я. Немає жодних лімітів на кількість обстежень чи аналізів", - пояснюють у НСЗУ.

Хоча варто зазначити, що пацієнти не можуть вимагати від лікаря направлення на обстеження за власним розсудом.

Лікар самостійно призначить певне обстеження, якщо побачить в цьому необхідність, відповідно до стану здоров'я пацієнта чи пацієнтки.