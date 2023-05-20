Що робити, якщо вам відмовили в безкоштовній послузі в лікарні: точний алгоритм дій

Часто пацієнти переконані, що якщо в лікарні сказали за щось платити, то це потрібно неодмінно робити. Однак насправді в Україні є перелік послуг, які пацієнт може отримати безкоштовно. В іншому випадку - це порушення прав.

Що робити в такій ситуації, розповіли на сторінці НСЗУ у Facebook .

Алгоритм дій

Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, це - порушення права пацієнта.

У такому випадку необхідно подати звернення до НСЗУ. Це може зробити або сам пацієнт, або його уповноважена особа. Якщо звернення подає уповноважена особа, потрібно надати документ, який підтверджує право подавати звернення від імені пацієнта.

Рекомендації щодо подачі звернення:

Зазначте прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, дату народження (у форматі день, місяць, рік народження) і зазначте дату події, яка сталась з пацієнтом.

Правильно вкажіть назву лікарні. Якщо маєте змогу, додайте код ЄДРПОУ: його легко знайти в інтернеті.

Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали.

Детально опишіть ситуацію: які саме ліки у вас вимагають докупити, яку суму вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За можливості, додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.

Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв'язатися: номер телефону, електронну адресу.

Якщо залишилися питання щодо оформлення звернення зі скаргою, подзвоніть у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Важливо! Для того, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт порушення.

Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77.