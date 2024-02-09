Українці можуть отримати 75% знижки на комуналку: як оформити пільгу

Деякі жителі України можуть користуватися знижкою в 75% на суму комунальних платежів. Однак для отримання цієї пільги необхідно правильно оформити відповідні документи та процедури.
Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.
Хто має право на знижку по комуналці
Без урахування середньомісячного доходу така пільга надається у розмірі 75 % знижки:
учасникам бойових дій;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
реабілітованим особам із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;
колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.
Для отримання пільги за комунальні послуги необхідно подати заявку до Пенсійного фонду України (ПФУ) за одним із наступних способів:
Через вебпортал електронних послуг ПФУ
За допомогою мобільного додатка ПФУ
Особисто, звернувшись до відділення ПФУ
Поштою, надіславши заяву та необхідні документи
Необхідні документи для отримання пільги:
Паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України
Документи, що підтверджують право пільговика на користування пільгами
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
Довідка про включення до облікових документів внутрішньо переміщеної особи
Договір оренди житла або інші відповідні документи