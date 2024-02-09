Украинцы могут получить 75% скидки на коммуналку: как оформить льготу

Некоторые жители Украины могут воспользоваться скидкой в 75% на сумму коммунальных платежей. Однако для этой льготы необходимо правильно оформить соответствующие документы и процедуры.
Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.
Кто имеет право на скидку по коммуналке
Без учета среднемесячного дохода такая льгота предоставляется в размере 75% скидки:
участникам боевых действий;
пострадавшим участникам Революции Достоинства;
реабилитированным лицам из числа подвергшихся репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа;
бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.
Для получения льготы за коммунальные услуги необходимо подать заявку в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) одним из следующих способов:
Через веб-портал электронных услуг ПФУ
С помощью мобильного приложения ПФУ
Лично, обратившись в отделение ПФУ
По почте, отправив заявление и необходимые документы
Необходимые документы для получения льготы:
Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.
Документы, подтверждающие право льготника на использование льгот
Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
Справка о включении в учетные документы внутренне перемещенного лица
Договор аренды жилья или другие соответствующие документы