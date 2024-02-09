ua en ru
Пт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні зробили заяву для пенсіонерів. Що треба зробити терміново

П'ятниця 09 лютого 2024 12:49
UA EN RU
В Україні зробили заяву для пенсіонерів. Що треба зробити терміново Фото: Пенсіонерам в Україні зробили заяву (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

До 31 березня 2024 року пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, можуть пройти ідентифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Що треба знати пенсіонерам

Проходити фізичну ідентифікацію мають усі одержувачі пенсій та соціальних виплат.

Це дозволяє перевірити, чи дійсно виплату отримує саме той, кому її було призначено. Через карантин у зв‘язку з Covid-19 пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, отримували пенсію без проходження фізичної ідентифікації, але наразі дані необхідно поновити.

Де пройти ідентифікацію

У будь-якому відділенні Ощадбанку чи сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);

В особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ

Засобами відеоконференцзв’язку з працівниками органів ПФУ;

У закордонній дипломатичній установі України із подальшим відправленням пакета документів поштою чи онлайн.

Водночас для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року, діють загальні правила фізичної ідентифікації.

В Україні зробили заяву для пенсіонерів. Що треба зробити терміновоВ Україні зробили заяву для пенсіонерів. Що треба зробити терміново

В Україні зробили заяву для пенсіонерів (facebook.com/MLSP.gov.ua)

Раніше ми розповідали, коли пенсіонери отримуватимуть більші виплати.

Читайте також, чому не варто зберігати гроші на пенсійній картці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії Пенсія в Україні
NEWS
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ