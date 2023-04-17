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Українці можуть безоплатно отримати велосипеди, байк, пральну машину й інше майно: як це зробити

Колаж РБК-Україна: у Мін'юсті розповіли про безоплатну передачу велосипедів, пральної машини та інших речей
Автор: Володимир Костирін

В Україні пропонують безкоштовно передати охочим побутову техніку, двоколісний транспорт, тренажер, фірмовий одяг та інше майно. Все це було конфісковано Державною виконавчою службою, пройшло аукціон і тепер роздається громадянам на безоплатній основі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці міністерства юстиції України.

Що саме можна отримати

  • Йдеться про 4 велосипеди,
  • мотоцикл SPARK,
  • 318 одиниць одягу різних торгових марок,
  • пральну машину LG F2WN4S6S0,
  • тренажер Life Fitness Hammer Strenght,
  • 300 одиниць поворотних механізмів,
  • 938 одиниць комплектуючих до комп'ютера.

Куди подавати заявку, коли дедлайн

Оскільки доля даного майна розглядалася у волинських судах, туди слід направляти запит-заявку для безкоштовного отримання товарів. Зробити це потрібно до 13 травня.

Щоб претендувати на пральну машину, велосипеди, комплектуючі для комп'ютерної техніки та поворотні механізми, потрібно подавати заявку за такою адресою: 43000, Волинська область, Луцьк, Луцький район, вулиця Володимирська, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua

А якщо бажаєте отримати байк, слід звертатися сюди: 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Шевченка, будинок. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, електронна пошта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua

Хто може отримати

Претендувати на безоплатну передачу можуть:

  • військові формування,
  • заклади охорони здоров'я,
  • установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу,
  • прийомні сім'ї,
  • деякі будинки дитини при установах виконання покарань.

Як отримати конфісковане майно від держави безкоштовно

Для роз'яснення процедури безкоштовного отримання конфіскованого майна було підготовлено спеціальну відеоінструкцію з відповідями на всі важливі питання:

Щодо передачі такого конфіскату військовим частинам, то для цього потрібно:

  • контактувати з обласними військовими комісаріатами та відповідними обласними, районними державними адміністраціями чи виконавчими органами місцевих рад;
  • ці суб'єкти готують внутрішні документи щодо вилучення майна (наряд);
  • після цього, при передачі майна, складається тристоронній акт про вилучення майна, сторонами якого є ДП "СЕТАМ", відповідний комісаріат та особа яка приймає майно (визначена у наряді).

Нагадаємо, раніше ми докладно розповідали про компенсацію за зруйноване житло, та які механізми діють.

А також перед цим ми писали, що українці можуть безкоштовно лікуватись у приватних медустановах.

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Міністерство юстиції Українивелосипедпральна машинаКонфіскація майна