Українці можуть безоплатно отримати велосипеди, байк, пральну машину й інше майно: як це зробити

В Україні пропонують безкоштовно передати охочим побутову техніку, двоколісний транспорт, тренажер, фірмовий одяг та інше майно. Все це було конфісковано Державною виконавчою службою, пройшло аукціон і тепер роздається громадянам на безоплатній основі.
Про це повідомили на Facebook-сторінці міністерства юстиції України.
Оскільки доля даного майна розглядалася у волинських судах, туди слід направляти запит-заявку для безкоштовного отримання товарів. Зробити це потрібно до 13 травня.
Щоб претендувати на пральну машину, велосипеди, комплектуючі для комп'ютерної техніки та поворотні механізми, потрібно подавати заявку за такою адресою: 43000, Волинська область, Луцьк, Луцький район, вулиця Володимирська, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua
А якщо бажаєте отримати байк, слід звертатися сюди: 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Шевченка, будинок. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, електронна пошта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua
Претендувати на безоплатну передачу можуть:
Для роз'яснення процедури безкоштовного отримання конфіскованого майна було підготовлено спеціальну відеоінструкцію з відповідями на всі важливі питання:
Щодо передачі такого конфіскату військовим частинам, то для цього потрібно:
Нагадаємо, раніше ми докладно розповідали про компенсацію за зруйноване житло, та які механізми діють.
А також перед цим ми писали, що українці можуть безкоштовно лікуватись у приватних медустановах.