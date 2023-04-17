Украинцы могут бесплатно получить велосипеды, байк, стиралку и другое имущество: как это сделать

В Украине предлагают бесплатно передать желающим бытовую технику, двухколесный транспорт, тренажер, фирменную одежду, а также другое имущество. Все это было конфисковано Государственной исполнительной службой, прошло аукцион, и теперь раздается гражданам на бесплатной основе.
Об этом передали на Facebook-странице министерства юстиции Украины.
Так как судьба данного имущества рассматривалась в волынских судах, туда и следует направлять запрос-заявку для бесплатного получения товаров. Сделать это нужно до 13 мая.
Чтобы претендовать на стиралку, велосипеды, комплектующие для компьютерной техники и поворотные механизмы, нужно подавать заявку по такому адресу: 43000, Волынская область, Луцк, Луцкий район, улица Владимирская, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua
А если желаете получить байк, следует обращаться сюда: 45200, Волынская область, город Киверцы, улица Шевченко, дом. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, электронная почта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua
Претендовать на бесплатную передачу могут:
Для разъяснения процедуры бесплатного получения конфискованного имущества была подготовлена специальная видеоинструкция с ответами на все важные вопросы:
Что касается передачи такого конфиската военным частям, то для этого нужно:
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о компенсации за разрушенное жилье, и какие механизмы действуют.
А также перед этим мы писали, что украинцы могут бесплатно лечиться в частных медучреждениях.