Украинцы могут бесплатно получить велосипеды, байк, стиралку и другое имущество: как это сделать

Что именно можно получить

Речь идет о 4 велосипедах,

мотоцикле SPARK,

318 единицах одежды различных торговых марок,

стиральной машине LG F2WN4S6S0,

тренажере Life Fitness Hammer Strenght,

300 единицах поворотных механизмов,

938 единицах комплектующих к компьютеру.

Куда подавать заявку, когда дедлайн

Так как судьба данного имущества рассматривалась в волынских судах, туда и следует направлять запрос-заявку для бесплатного получения товаров. Сделать это нужно до 13 мая.

Чтобы претендовать на стиралку, велосипеды, комплектующие для компьютерной техники и поворотные механизмы, нужно подавать заявку по такому адресу: 43000, Волынская область, Луцк, Луцкий район, улица Владимирская, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua

А если желаете получить байк, следует обращаться сюда: 45200, Волынская область, город Киверцы, улица Шевченко, дом. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, электронная почта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua

Кто может получить

Претендовать на бесплатную передачу могут:

военные формирования,

учреждения здравоохранения,

учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа,

приемные семьи,

некоторые дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний.

Как получить конфискованное имущество от государства бесплатно

Для разъяснения процедуры бесплатного получения конфискованного имущества была подготовлена специальная видеоинструкция с ответами на все важные вопросы:

Что касается передачи такого конфиската военным частям, то для этого нужно: