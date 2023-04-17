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Украинцы могут бесплатно получить велосипеды, байк, стиралку и другое имущество: как это сделать

Коллаж РБК-Украина: в Минюсте рассказали о бесплатной передаче велосипедов, стиральной машины и других вещей
Автор: Владимир Костырин

В Украине предлагают бесплатно передать желающим бытовую технику, двухколесный транспорт, тренажер, фирменную одежду, а также другое имущество. Все это было конфисковано Государственной исполнительной службой, прошло аукцион, и теперь раздается гражданам на бесплатной основе.

Об этом передали на Facebook-странице министерства юстиции Украины.

Что именно можно получить

  • Речь идет о 4 велосипедах,
  • мотоцикле SPARK,
  • 318 единицах одежды различных торговых марок,
  • стиральной машине LG F2WN4S6S0,
  • тренажере Life Fitness Hammer Strenght,
  • 300 единицах поворотных механизмов,
  • 938 единицах комплектующих к компьютеру.

Куда подавать заявку, когда дедлайн

Так как судьба данного имущества рассматривалась в волынских судах, туда и следует направлять запрос-заявку для бесплатного получения товаров. Сделать это нужно до 13 мая.

Чтобы претендовать на стиралку, велосипеды, комплектующие для компьютерной техники и поворотные механизмы, нужно подавать заявку по такому адресу: 43000, Волынская область, Луцк, Луцкий район, улица Владимирская, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua

А если желаете получить байк, следует обращаться сюда: 45200, Волынская область, город Киверцы, улица Шевченко, дом. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, электронная почта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua

Кто может получить

Претендовать на бесплатную передачу могут:

  • военные формирования,
  • учреждения здравоохранения,
  • учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа,
  • приемные семьи,
  • некоторые дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний.

Как получить конфискованное имущество от государства бесплатно

Для разъяснения процедуры бесплатного получения конфискованного имущества была подготовлена специальная видеоинструкция с ответами на все важные вопросы:

Что касается передачи такого конфиската военным частям, то для этого нужно:

  • контактировать с областными военными комиссариатами и соответствующими областными, районными государственными администрациями или исполнительными органами местных советов;
  • эти субъекты готовят внутренние документы по изъятию имущества (наряд);
  • после этого, при передаче имущества, составляется трехсторонний акт об изъятии имущества, сторонами которого является ГП "СЕТАМ", соответствующий комиссариат и принимающее имущество лицо (определенное в наряде).

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о компенсации за разрушенное жилье, и какие механизмы действуют.

А также перед этим мы писали, что украинцы могут бесплатно лечиться в частных медучреждениях.

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Министерство юстиции Украинывелосипедпральна машинаКонфискация имущества