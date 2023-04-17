Українці можуть безоплатно отримати велосипеди, байк, пральну машину й інше майно: як це зробити

В Україні пропонують безкоштовно передати охочим побутову техніку, двоколісний транспорт, тренажер, фірмовий одяг та інше майно. Все це було конфісковано Державною виконавчою службою, пройшло аукціон і тепер роздається громадянам на безоплатній основі.

Про це повідомили на Facebook -сторінці міністерства юстиції України.

Що саме можна отримати

Йдеться про 4 велосипеди,

мотоцикл SPARK,

318 одиниць одягу різних торгових марок,

пральну машину LG F2WN4S6S0,

тренажер Life Fitness Hammer Strenght,

300 одиниць поворотних механізмів,

938 одиниць комплектуючих до комп'ютера.

Куди подавати заявку, коли дедлайн

Оскільки доля даного майна розглядалася у волинських судах, туди слід направляти запит-заявку для безкоштовного отримання товарів. Зробити це потрібно до 13 травня.

Щоб претендувати на пральну машину, велосипеди, комплектуючі для комп'ютерної техніки та поворотні механізми, потрібно подавати заявку за такою адресою: 43000, Волинська область, Луцьк, Луцький район, вулиця Володимирська, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua

А якщо бажаєте отримати байк, слід звертатися сюди: 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Шевченка, будинок. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, електронна пошта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua

Хто може отримати

Претендувати на безоплатну передачу можуть:

військові формування,

заклади охорони здоров'я,

установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу,

прийомні сім'ї,

деякі будинки дитини при установах виконання покарань.

Як отримати конфісковане майно від держави безкоштовно

Для роз'яснення процедури безкоштовного отримання конфіскованого майна було підготовлено спеціальну відеоінструкцію з відповідями на всі важливі питання:

Щодо передачі такого конфіскату військовим частинам, то для цього потрібно: