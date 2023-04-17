Украинцы могут бесплатно получить велосипеды, байк, стиралку и другое имущество: как это сделать
В Украине предлагают бесплатно передать желающим бытовую технику, двухколесный транспорт, тренажер, фирменную одежду, а также другое имущество. Все это было конфисковано Государственной исполнительной службой, прошло аукцион, и теперь раздается гражданам на бесплатной основе.
Об этом передали на Facebook-странице министерства юстиции Украины.
Что именно можно получить
- Речь идет о 4 велосипедах,
- мотоцикле SPARK,
- 318 единицах одежды различных торговых марок,
- стиральной машине LG F2WN4S6S0,
- тренажере Life Fitness Hammer Strenght,
- 300 единицах поворотных механизмов,
- 938 единицах комплектующих к компьютеру.
Куда подавать заявку, когда дедлайн
Так как судьба данного имущества рассматривалась в волынских судах, туда и следует направлять запрос-заявку для бесплатного получения товаров. Сделать это нужно до 13 мая.
Чтобы претендовать на стиралку, велосипеды, комплектующие для компьютерной техники и поворотные механизмы, нужно подавать заявку по такому адресу: 43000, Волынская область, Луцк, Луцкий район, улица Владимирская, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua
А если желаете получить байк, следует обращаться сюда: 45200, Волынская область, город Киверцы, улица Шевченко, дом. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, электронная почта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua
Кто может получить
Претендовать на бесплатную передачу могут:
- военные формирования,
- учреждения здравоохранения,
- учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа,
- приемные семьи,
- некоторые дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний.
Как получить конфискованное имущество от государства бесплатно
Для разъяснения процедуры бесплатного получения конфискованного имущества была подготовлена специальная видеоинструкция с ответами на все важные вопросы:
Что касается передачи такого конфиската военным частям, то для этого нужно:
- контактировать с областными военными комиссариатами и соответствующими областными, районными государственными администрациями или исполнительными органами местных советов;
- эти субъекты готовят внутренние документы по изъятию имущества (наряд);
- после этого, при передаче имущества, составляется трехсторонний акт об изъятии имущества, сторонами которого является ГП "СЕТАМ", соответствующий комиссариат и принимающее имущество лицо (определенное в наряде).
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