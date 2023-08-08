Українці можуть безкоштовно перевірити зір: що необхідно зробити

В Україні громадяни можуть безкоштовно потрапити до офтальмолога. Планова перевірка зору - саме те, що може вберегти людину від погіршення гостроти зору або його втрати.
Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров'я у Telegram.
Офтальмолог - це лікар, який відповідає за здоров’я органів зору. Лікар здійснює діагностику, лікування і профілактику захворювань органів зору.
Сьогодні, 8 серпня, Всесвітній день офтальмолога, тому українцям нагадали, де як отримати безоплатну консультацію цього фахівця.
Важливо знати, що консультація та огляд офтальмолога безоплатні у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі, які мають договір із НСЗУ за пакетом амбулаторної медичної допомоги.
Адресу та контакти найближчих медзакладів надасть оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Однак, інформацію, чи працює у цій конкретній поліклініці офтальмолог, необхідно з’ясувати безпосередньо у лікарні.
При травмі ока необхідно звернутись до лікарні невідкладно. Для цього електронне направлення не потрібне.
Зберегти очі здоровими якомога довше допоможуть ці прості поради:
Фахівці кажуть, якщо ви довго сидите за комп’ютером або тривалий час фокусується на чомусь, періодично давайте очам відпочити. Можна виконати вправу "20-20-20": кожні 20 хв дивіться на 20 метрів вдалечінь протягом 20 секунд. Ця швидка вправа допоможе зменшити напругу очей.
Здоров’я очей залежить від стану організму. Тому варто дотримуватися здорового способу життя і не забувати про профілактичні огляди.
Через бойові дії, вибухи й обстріли збільшується ризик отримання травм очей. Тому варто знати, як діяти у таких випадках.
Якщо в око потрапив осколок - не намагайтесь самостійно його вийняти. Знайдіть безпечне місце, заспокойтеся. Не чіпайте очі, не тріть їх і не промивати водою.
При проколі чи порізі обов’язково потрібно захистити око - накласти на травмоване око щиток, це може бути, наприклад, дно паперового стакана. Щиток потрібно зафіксувати так, щоб він не тиснув на пошкоджене око.
Якщо в очі потрапили хімічні речовини - негайно промийте їх великою кількістю чистої води. При цьому використовуйте рукавички.
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