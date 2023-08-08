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Украинцы могут бесплатно проверить зрение: что необходимо сделать

Как проверить зрение бесплатно (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине граждане могут бесплатно попасть к офтальмологу. Плановая проверка зрения - именно то, что может уберечь человека от ухудшения остроты зрения или его потери.

Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья в Telegram.

Как получить бесплатную консультацию

Офтальмолог - это врач, отвечающий за здоровье органов зрения. Врач осуществляет диагностику, лечение и профилактику заболеваний органов зрения.

Сегодня, 8 августа, Всемирный день офтальмолога, поэтому украинцам напомнили, где получить бесплатную консультацию этого специалиста.

Важно знать, что консультация и осмотр офтальмолога бесплатны в любой поликлинике или диагностическом центре, у которых есть договор с НСЗУ по пакету амбулаторной медицинской помощи.

Адрес и контакты ближайших медучреждений предоставит оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Однако информацию, работает ли в этой конкретной поликлинике офтальмолог, необходимо выяснить непосредственно в больнице.

При травме глаза необходимо обратиться в больницу безотлагательно. Для этого электронное направление не требуется.

Как сохранить глаза здоровыми

Сохранить глаза здоровыми как можно дольше помогут эти простые советы:

  • ведите здоровый образ жизни
  • занимайтесь спортом
  • регулярно проходите медицинские осмотры
  • в рацион питания включите зелень (особенно шпинат), капусту, рыбу (источник Омега-3 жирных кислот)
  • контролируйте свой вес, поскольку его избыток или ожирение повышает риск возникновения сахарного диабета или других хронических недугов, которые в дальнейшем могут привести к ухудшению зрения или даже слепоте
  • для защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей используйте солнцезащитные очки
  • соблюдайте правила личной гигиены при использовании контактных линз и очков

Специалисты говорят, если вы долго сидите за компьютером или долгое время фокусируетесь на чем-то, периодически давайте глазам отдохнуть. Можно выполнить упражнение "20-20-20": каждые 20 мин смотрите на 20 метров вдаль в течение 20 секунд. Это быстрое упражнение поможет снизить напряжение глаз.

Здоровье глаз зависит от состояния организма. Поэтому следует придерживаться здорового образа жизни и не забывать о профилактических осмотрах.

Что делать при травме глаза

Из-за боевых действий, взрывов и обстрелов увеличивается риск получения травм глаз. Поэтому следует знать, как поступать в таких случаях.

Если в глаз попал осколок - не пытайтесь самостоятельно его вынуть. Найдите безопасное место, успокойтесь. Не трогайте глаза, не трите их и не промывайте водой.

При проколе или порезе обязательно нужно защитить глаз - наложить на травмированный глаз щиток, это может быть, например, дно бумажного стакана. Щиток нужно зафиксировать так, чтобы он не давил на поврежденный глаз.

Если в глаза попали химические вещества - немедленно промойте их большим количеством чистой воды. При этом используйте перчатки.

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