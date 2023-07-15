Якого кольору очей не може бути у вашої дитини: простий тест
Колір очей дитини успадковується від одного з батьків, але бувають і сюрпризи. У малюка може бути зовсім інакший колір райдужки. А в деяких випадках за батьківськими очима можна зрозуміти, яких очей у дитини бути не може.
Про це пише Fertility Institutes.
Як спадкується колір
Хоча є багато відтінків, основних кольорів всього три: блакитний, зелений, карий. Найбільше у світі карооких людей, на другому місці - блакитноокі, а зеленооких - найменше.
Само собою, колір очей малюка визначається генами батьків, але не тільки. Бабусі і дідусі можуть також принести свій несподіваний внесок.
Тим не менш генетика - наука точна, і можна з відсотковою вірогідністю визначити, які очі будуть у малюка, а яких - не може.
Цікаво, що всі діти народжуються з майже однаковим кольором очей - темно-блакитним. Однак в міру дорослішання вони набувають свого постійного кольору.
Якого кольору не може бути
Якщо в одного з батьків очі карі, в іншого - блакитні, зеленоокої дитини точно не вийде. Малюк буде або з карими очима, або з блакитними - 50 на 50.
Якщо один з батьків з зеленими очима, інший – з блакитними, дитина успадкує колір очей одного з них - 50 на 50, кароокої дитини не буде.
Якщо мама і тато блакитноокі, то малюк з ймовірністю 99% буде таким же. 1% - зелені очі, а от вірогідність карих очей - нульова.
А от при цих комбінаціях можуть бути всі три кольори
Якщо в обох батьків карі очі, ймовірність того, що у дитини будуть такі ж - 75%, зелені - 18,75%, блакитні - 6,25%.
Один з батьків кароокий, інший - зеленоокий? Очі карі - 50%, зелені - 37,5%, блакитні - 12,5%.
Якщо обоє батьків зеленоокі, ймовірність карих очей - менше ніж 1%, зелені - 75%, блакитні - 25%.
Які очі будуть у малюка (fertility-docs.com)
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