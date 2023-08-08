Українці можуть безкоштовно перевірити зір: що необхідно зробити

В Україні громадяни можуть безкоштовно потрапити до офтальмолога. Планова перевірка зору - саме те, що може вберегти людину від погіршення гостроти зору або його втрати.

Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров'я у Telegram .

Як отримати безкоштовну консультацію

Офтальмолог - це лікар, який відповідає за здоров’я органів зору. Лікар здійснює діагностику, лікування і профілактику захворювань органів зору.

Сьогодні, 8 серпня, Всесвітній день офтальмолога, тому українцям нагадали, де як отримати безоплатну консультацію цього фахівця.

Важливо знати, що консультація та огляд офтальмолога безоплатні у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі, які мають договір із НСЗУ за пакетом амбулаторної медичної допомоги.

Адресу та контакти найближчих медзакладів надасть оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Однак, інформацію, чи працює у цій конкретній поліклініці офтальмолог, необхідно з’ясувати безпосередньо у лікарні.

При травмі ока необхідно звернутись до лікарні невідкладно. Для цього електронне направлення не потрібне.

Як зберегти очі здоровими

Зберегти очі здоровими якомога довше допоможуть ці прості поради:

ведіть здоровий спосіб життя

займайтеся спортом

регулярно проходьте медичні огляди

до раціону харчування включіть зелень (особливо шпинат), капусту, рибу (джерело Омега-3 жирних кислот)

контролюйте свою вагу, оскільки її надлишок чи ожиріння підвищує ризик виникнення цукрового діабету або інших хронічних недуг, які надалі можуть призвести до погіршення зору або навіть сліпоти

для захисту очей від шкідливої дії ультрафіолетових променів використовуйте сонцезахисні окуляри

дотримуйтеся правил особистої гігієни під час використання контактних лінз та окулярів

Фахівці кажуть, якщо ви довго сидите за комп’ютером або тривалий час фокусується на чомусь, періодично давайте очам відпочити. Можна виконати вправу "20-20-20": кожні 20 хв дивіться на 20 метрів вдалечінь протягом 20 секунд. Ця швидка вправа допоможе зменшити напругу очей.

Здоров’я очей залежить від стану організму. Тому варто дотримуватися здорового способу життя і не забувати про профілактичні огляди.

Що робити при травмі ока

Через бойові дії, вибухи й обстріли збільшується ризик отримання травм очей. Тому варто знати, як діяти у таких випадках.

Якщо в око потрапив осколок - не намагайтесь самостійно його вийняти. Знайдіть безпечне місце, заспокойтеся. Не чіпайте очі, не тріть їх і не промивати водою.

При проколі чи порізі обов’язково потрібно захистити око - накласти на травмоване око щиток, це може бути, наприклад, дно паперового стакана. Щиток потрібно зафіксувати так, щоб він не тиснув на пошкоджене око.

Якщо в очі потрапили хімічні речовини - негайно промийте їх великою кількістю чистої води. При цьому використовуйте рукавички.