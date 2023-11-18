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Українці можуть безкоштовно навчатися в Австрії: як отримати стипендію на освіту

Як отримати стипендію на навчання в Австрії (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато країн Європи надають різноманітну підтримку та допомогу. Оскільки освіта також значно страждає під час бойових дій, уряди держав-сусідок дають можливість вступити в їхні ВНЗ і здобувати освіту. Так, нещодавно стало відомо, що Міністерство освіти Австрії продовжує стипендії для українських студентів та науковців ще на один рік.

Тому РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на австрійський ресурс OEAD розповідає, що потрібно для того, аби отримати стипендію.

Важлива інформація про стипендію

Раніше отримання стипендії було обмежене до кінця лютого 2024 року, проте тепер його продовжили ще на рік. Таким чином усім, хто отримає стипендію до цього часу, її тривалість буде продовжено на один рік.

Що потрібно для подачі документів

Кожна категорія стипендіатів повинна надати різний пакет документі.

Крім того, усі обов'язково повинні надати с

Максимально допустимий вік для подачі заявки - 50 років.

Раніше юрист розповіла про всі тонкощі виїзду дітей за кордон на навчання під час війни.

Читайте також, як українці можуть отримати безкоштовні книги та для кого це доступно.

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Австрія