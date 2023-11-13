Українці можуть безкоштовно отримувати книжки: кому доступно та що для цього потрібно

Українці можуть безкоштовно отримувати книжки за допомогою сертифікатів від держави. Таким чином уряд хоче популяризувати читання та підтримати інститут книги.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на законопроєкт №9568 .

Що відомо про сертифікати на книжки

Метою законопроєкту є вдосконалення законодавства в частині надання державної субсидії на відшкодування витрат на оренду чи суборенду приміщення, які використовують магазини для торгівлі книгами, а також реалізувати програму надання щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг.

Сертифікати на придбання книг зможуть отримати:

українці, які вже досягли повноліття

батьки новонароджених дітей (з 1 січня після скасування воєнного стану)

Сума сертифікату еквівалентна 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 805 гривень. На ці гроші можна придбати як паперові, так й аудіо книги чи в електронному варіанті.

Охочі зможуть отримати такий сертифікат через застосунок "Дія".

Скільки читають українці

За час повномасштабної війни кількість українців, які читають, істотно збільшилася. У 2022 році це число становило 8%, а у 2023 виросло до 17% любителів книг.

54% учасників опитування зазначили, що читають лише українською, що на 22% більше, ніж у 2020 році. Друковані книги найчастіше обирає вікова група від 30 до 39 років.

Стосовно дітей, то кількість тих, хто обирає читання як спосіб проведення дозвілля, також зросла. Сьогодні лише 15% дітей не читають, коли мають вільний час.

Відомо також, що хлопчики читають менше за дівчат.