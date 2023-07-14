Юрист розповіла про всі тонкощі виїзду дітей на навчання за кордоном під час війни: що потрібно знати

Чим ближче початок нового навчального року, тим частіше батьки починають думати, як відправити свою дитину на навчання за кордон. Навколо цього існує багато міфів, проте насправді все не так складно, як здається.

Чи можуть 17-річні хлопці виїжджати за кордон

30 грудня 2022 року було введено новий порядок ведення військового обліку, згідно з яким чоловіки від 16 років повинні стати на військовий облік. Саме це й вплинуло на створення міфу про те, що юнаки не можуть перетнути кордон.

Однак, наголошує експерт, нововведення жодним чином не впливає на виїзд до Європи чи інших країн. Чоловік може перетнути кордон, навіть якщо його повноліття наступить за тиждень. Проте не варто відтягувати до таких крайніх термінів.

Як виїхати за кордон 16-річній дитині

У цьому віці дитина може самостійно поїхати за кордон відповідно до статті 313 Цивільного кодексу.

Зауважте, що при цьому батькам не потрібно робити нотаріальний дозвіл.

Однак під час воєнного стану виїзд дітей, які ще не досягли 16-річного віку, може бути здійснений без нотаріальної згоди другого з батьків. У такому разі дитина може перетнути кордон з першим з батьків, іншим родичем чи законним представником.

Якщо в дитини ще немає паспорта громадянина України, можна використати її свідоцтво про народження як документ для засвідчення особистості.

Чи може дитина в 16 років поїхати на навчання без батьків

Відповідь: так. Проте в такому разі дитину повинні супроводжувати особи, уповноважені обома батьками та нотаріальною посвідченою згодою.

Якщо дитину супроводжують родичі, тоді потрібно надати документ, який підтвердить родинний зв'язок. Якщо особи, які супроводжують, не є родичами, виїзд здійсниться на підставі письмової заяви одного з батьків, свідоцтва про народження та відомостей про особу.

Навіть враховуючи всі ці нюанси, юрист радить досконало ознайомитися з особливостями в'їзду в ту країну, куди прямує дитина. За словами експерта, у багатьох країнах не визнають бабусю, дідуся чи інших родичів законними представниками.

Тому краще заздалегідь знати, до чого готуватися.