Украинцы могут бесплатно учиться в Австрии: как получить стипендию на образование

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие страны Европы оказывают разнообразную поддержку и помощь. Поскольку образование также страдает во время боевых действий, правительства государств-соседей дают возможность поступить в их вузы и получать образование. Так, недавно стало известно, что Министерство образования Австрии продолжает стипендии для украинских студентов и ученых еще на один год.
Поэтому РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на австрийский ресурс OEAD рассказывает, что нужно для того, чтобы получить стипендию.
Ранее получение стипендии было ограничено до конца февраля 2024, однако теперь его продлили еще на год. Таким образом, всем, кто получит стипендию до этого времени, ее продолжительность будет продлена на один год.
Каждая категория стипендиатов должна предоставить разный пакет в документе.
Кроме того, все обязательно должны предоставить
Максимально допустимый возраст для подачи заявки - 50 лет.
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