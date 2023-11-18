Украинцы могут бесплатно учиться в Австрии: как получить стипендию на образование

Важная информация о стипендии

Ранее получение стипендии было ограничено до конца февраля 2024, однако теперь его продлили еще на год. Таким образом, всем, кто получит стипендию до этого времени, ее продолжительность будет продлена на один год.









Что нужно для подачи документов

Каждая категория стипендиатов должна предоставить разный пакет в документе.



















Кроме того, все обязательно должны предоставить

Максимально допустимый возраст для подачи заявки - 50 лет.