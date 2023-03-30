Українці можуть безкоштовно навчатися за кордоном: 5 стипендій від іноземних ВНЗ

Це програма для магістрів, яку фінансує уряд Британії. Набір на навчання розпочинається в серпні.

Усі охочі отримати стипендію повинні надати документи про освіту, рекомендації та одну безумовну пропозицію вступу до університету Великобританії. Після закінчення стипендії ви приєднаєтеся до спільноти з понад 50 000 випускників по всьому світу.

Це програма для студентів, викладачів і вчених, під час якої є можливість проводити дослідження паралельно з навчанням. За час існування Програми в Україні понад 1 100 українців навчалися, стажувалися, проводили дослідження у США.

Заявки на навчання можна подати до 16 травня.

Стипендія для магістрів і докторантів будь-якої галузі, яка фінансується урядом Франції. Взяти участь можуть магістри віком до 25 років, докторанти - до 30.

Прийом заявок розпочинається восени 2023 року. Зауважте, що приймаються заявки, подані французькими вищими навчальними закладами.

Ще одна стипендійна програма для магістрів і докторантів у Швейцарії. Здобути можна один із типів стипендій: дослідницька та мистецька. Набір на програму розпочинається на початку серпня.

Голландська стипендія призначена для іноземних студентів, які хочуть здобути ступінь бакалавра або магістра в Нідерландах. Розмір стипендії становить 5 000 євро.

Грант призначається на 1 рік і може бути отриманий лише один раз. Кінцевий термін подання заявки - 1 травня та 1 червня 2023 року.