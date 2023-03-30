Украинцы могут бесплатно учиться за границей: 5 стипендий от иностранных вузов

Это программа для магистров, финансируемая правительством Британии. Набор обучения начинается в августе.

Все желающие получить стипендию должны предоставить документы об образовании, рекомендации и одно безусловное предложение поступления в университет Великобритании. После окончания стипендии вы присоединитесь к сообществу из более чем 50 000 выпускников по всему миру.

Это программа для студентов, преподавателей и ученых, в ходе которой можно проводить исследования параллельно с обучением. За время существования программы в Украине более 1 100 украинцев учились, стажировались, проводили исследования в США.

Заявки на обучение можно подать до 16 мая.

Стипендия для магистров и докторантов любой отрасли, финансируемая правительством Франции. Принять участие могут магистры в возрасте до 25 лет, докторанты - до 30.

Прием заявок начинается осенью 2023 года. Учтите, что принимаются заявки, поданные французскими высшими учебными заведениями.

Еще одна стипендиальная программа для магистров и докторантов в Швейцарии. Получить можно один из типов стипендий: исследовательская и художественная. Набор программы начинается в начале августа.

Голландская стипендия предназначена для иностранных студентов, желающих получить степень бакалавра или магистра в Нидерландах. Размер стипендии составляет 5000 евро.

Грант назначается на 1 год и может быть получен только один раз. Конечный срок подачи заявки - 1 мая и 1 июня 2023 года.