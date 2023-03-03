В українських школах можуть запровадити двомовне навчання: коли почне діяти нововведення

В українських школах можливе введення викладання предметів двома мовами - українською та англійською. Нововведення буде поширюватися лише на профільні предмети та лише в старшій школі. Коли така зміна може з'явитися у школах, наразі невідомо.

Про це розповів генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України Олег Єресько в ефірі "Ранку вдома".

Чи може освіта в Україні стати двомовною

Минулого року було представлено програму "Освіта 4:0. Український світанок".

У ній описано багато реформ, серед яких є запровадження білінгвальної (двомовної) системи навчання.

"Безумовно в нас є заклади, де збираються діти, які мають здібності до вивчення іноземних мов. Там практикують раннє вивчення мов. Ми ж плануємо, що з часом у старшій школі профільний предмет обов'язково викладатимуть двома мовами - українською та англійською", - розповів представник МОН.

Чому саме англійська, а не інша іноземна мова?

На це запитання Єресько відповів, що поки всі найкращі навчальні матеріали англійською мовою, тому варто послуговуватися саме нею.

Чи можливе повне скасування іспитів для школярів

На думку експерта, це мобілізує школярів, тому поки у МОН немає планів щодо скасування іспитів у 4 або 9 класах. Проте цього року діти не будуть складати державну підсумкову атестацію (ДПА) через війну Росії в Україні.

Попередніх років так відбулося через пандемію коронавірусу. Проте на рівень оцінювання школярів це ніяк не вплине, переконує Єресько.

"Результати будуть. Їх визначатимуть за результатами річного оцінювання. Нагадаю, що в Новій українській школі повністю змінили ставлення до оцінювання, яке виконує формувальне значення, демонструє наскільки дитина зростає, показує де треба підвищити свій рівень знань, рівень компетентностей", - каже він.

Експерт зазначив, що оцінювання важливе лише для формування рейтингу на національному мультипредметному тесті (НМТ), щоб справедливо розподілити між вступниками місця державного замовлення.

Нагадаємо, що цього року абітурієнти знову складатимуть НМТ замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). На іспиті буде три предмети, серед яких два обов'язкових, а один - на вибір.

Усі предмети діти складуть в один день, щоб не нехтувати безпековою ситуацією в Україні.