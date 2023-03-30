Українці можуть безкоштовно навчатися за кордоном: 5 стипендій від іноземних ВНЗ

Внаслідок війни Росії за кордоном опинилося багато українців, у тому числі й абітурієнтів. Деякі іноземні заклади освіти пропонують українським біженцям грантові та стипендійні освітні програми. Якщо ви або ваша дитина плануєте вступати за кордон, то можете скористатися цією можливістю.

Це програма для магістрів, яку фінансує уряд Британії. Набір на навчання розпочинається в серпні.

Усі охочі отримати стипендію повинні надати документи про освіту, рекомендації та одну безумовну пропозицію вступу до університету Великобританії. Після закінчення стипендії ви приєднаєтеся до спільноти з понад 50 000 випускників по всьому світу.

Це програма для студентів, викладачів і вчених, під час якої є можливість проводити дослідження паралельно з навчанням. За час існування Програми в Україні понад 1 100 українців навчалися, стажувалися, проводили дослідження у США.

Заявки на навчання можна подати до 16 травня.

Стипендія для магістрів і докторантів будь-якої галузі, яка фінансується урядом Франції. Взяти участь можуть магістри віком до 25 років, докторанти - до 30.

Прийом заявок розпочинається восени 2023 року. Зауважте, що приймаються заявки, подані французькими вищими навчальними закладами.

Ще одна стипендійна програма для магістрів і докторантів у Швейцарії. Здобути можна один із типів стипендій: дослідницька та мистецька. Набір на програму розпочинається на початку серпня.

Голландська стипендія призначена для іноземних студентів, які хочуть здобути ступінь бакалавра або магістра в Нідерландах. Розмір стипендії становить 5 000 євро.

Грант призначається на 1 рік і може бути отриманий лише один раз. Кінцевий термін подання заявки - 1 травня та 1 червня 2023 року.