Украинцы могут бесплатно учиться за границей: 5 стипендий от иностранных вузов
В результате войны России за границей оказалось много украинцев, в том числе и абитуриентов. Некоторые иностранные учебные заведения предлагают украинским беженцам грантовые и стипендиальные образовательные программы. Если вы или ваш ребенок планируете поступать за границу, то можете воспользоваться этой возможностью.
Список с предложениями бесплатного образования публикуют на сайте Минреинтеграции.
Chevening
Это программа для магистров, финансируемая правительством Британии. Набор обучения начинается в августе.
Все желающие получить стипендию должны предоставить документы об образовании, рекомендации и одно безусловное предложение поступления в университет Великобритании. После окончания стипендии вы присоединитесь к сообществу из более чем 50 000 выпускников по всему миру.
Fulbright
Это программа для студентов, преподавателей и ученых, в ходе которой можно проводить исследования параллельно с обучением. За время существования программы в Украине более 1 100 украинцев учились, стажировались, проводили исследования в США.
Заявки на обучение можно подать до 16 мая.
Eiffel scholarship
Стипендия для магистров и докторантов любой отрасли, финансируемая правительством Франции. Принять участие могут магистры в возрасте до 25 лет, докторанты - до 30.
Прием заявок начинается осенью 2023 года. Учтите, что принимаются заявки, поданные французскими высшими учебными заведениями.
Swiss Government Excellence Scholarships
Еще одна стипендиальная программа для магистров и докторантов в Швейцарии. Получить можно один из типов стипендий: исследовательская и художественная. Набор программы начинается в начале августа.
Holland Scholarship
Голландская стипендия предназначена для иностранных студентов, желающих получить степень бакалавра или магистра в Нидерландах. Размер стипендии составляет 5000 евро.
Грант назначается на 1 год и может быть получен только один раз. Конечный срок подачи заявки - 1 мая и 1 июня 2023 года.
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