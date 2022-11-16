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Українці мають право на один із чотирьох видів пенсій: що відомо

Яку пенсію можна отримувати в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні люди пенсійного віку мають право на отримання однієї із чотирьох пенсій. Якщо людина має право на кілька видів пенсій, їй призначається одна на вибір.

Про це українцям ще раз нагадали у Пенсійному фонді.

Які види пенсій є в Україні

Пенсія за віком призначається за наявності у людини необхідного страхового стажу після досягнення передбаченого законом віку. 2022 року українці можуть вийти на пенсію у 60 років за наявності не менше 29 років страхового стажу.

Пенсія з інвалідності призначається при настанні інвалідності. Інвалідність встановлюється під час медико-соціальної експертизи.

На пенсію у зв'язку із втратою годувальника мають право непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які перебували на його утриманні. Дітям пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

На пенсію за вислугу до досягнення пенсійного віку мають право окремі категорії громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.

Важливо знати

Людині, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається одна із цих видів пенсії на її вибір.

Як ми раніше писали, у Раді пропонують вирішити проблему із призначенням пенсій на окупованих територіях.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.

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Пенсія в Україні