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ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 12:04
ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня Фото: пенсії зросли на 231 грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 231 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Так, у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати з (з 6 500 грн до 6 700 грн) до 2 680 грн зріс мінімальний розмір пенсії за віком у 1,5 млн непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж: чоловіки - не менше ніж 35 років, жінки - не менше ніж 30 років.

Крім того, до пенсій 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн.

У пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і більше та які мають страховий стаж не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 грн. Якщо такі громадяни мають страховий стаж менший - доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 грн.

При цьому, розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 грн, а в пенсіонерів у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 грн.

Крім того, в середньому на 701,14 грн збільшено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, призначених відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", для 14,1 тис пенсіонерів.

ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня

Нагадаємо, за даними ПФУ, з початку 2022 року середня пенсія зросла на 767,67 гривень (на 19,2%) та становила на 1 жовтня 2022 року 4 759,2 гривень.

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