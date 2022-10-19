ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня

Так, у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати з (з 6 500 грн до 6 700 грн) до 2 680 грн зріс мінімальний розмір пенсії за віком у 1,5 млн непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж: чоловіки - не менше ніж 35 років, жінки - не менше ніж 30 років.

Крім того, до пенсій 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн.

У пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і більше та які мають страховий стаж не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 грн. Якщо такі громадяни мають страховий стаж менший - доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 грн.

При цьому, розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 грн, а в пенсіонерів у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 грн.

Крім того, в середньому на 701,14 грн збільшено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, призначених відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", для 14,1 тис пенсіонерів.