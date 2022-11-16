Украинцы имеют право на один из четырех видов пенсий: что известно

Какие виды пенсий есть в Украине

Пенсия по возрасту назначается при наличии у человека необходимого страхового стажа по достижении предусмотренного законом возраста. В 2022 году украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет при наличии не менее 29 лет страхового стажа.

Пенсия по инвалидности назначается при наступлении инвалидности. Инвалидность устанавливается во время медико-социальной экспертизы.

На пенсию в связи с потерей кормильца имеют право нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, находившиеся на его содержании. Детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.

На пенсию за выслугу лет до достижения пенсионного возраста имеют право отдельные категории граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности.

Важно знать

Человеку, который имеет одновременно право на разные виды пенсии, назначается один из этих видов пенсии по его выбору.