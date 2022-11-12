У Раді пропонують вирішити проблему з призначенням пенсій на окупованих територіях

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 8198 .

Документом пропонується встановити на період дії воєнного стану протягом трьох місяців після скасування, що пенсія за віком та по інвалідності особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії призначається з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, незалежно від строку звернення за пенсією.

Як зазначається в пояснювальній записці, законодавством передбачено, що пенсія за віком та по інвалідності призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку (встановлення інвалідності), якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Незважаючи на поважність причини пропуску 3-місячного терміну за призначенням пенсії, органи Пенсійного фонду України відмовляють у призначенні пенсії з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, оскільки чинне законодавство не містить переліку причин, які можуть вважатися поважними для пропуску відповідного строку на звернення, зазначають автори проекту.

"Вказана ситуація призводить до того, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, залишаються без засобів для існування та змушені звертатись до окупаційної влади для отримання фінансової допомоги", - йдеться в документі.