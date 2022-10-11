Українці будуть мститися: на дрони-камікадзе зібрали вже понад 200 мільйонів

Після обстрілів 10 жовтня волонтер Сергій Притула, блогер Ігор Лаченков та активіст Сергій Стерненко запустили збір коштів на купівлю дронів-камікадзе для ЗСУ.
За один день українці задонатили понад 200 000 000 гривень!
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
10 жовтня у своєму Twitter Сергій Притула повідомив про відкриття збору на дрони-камікадзе RAM II UAV. "Буде бавовна. Буде боляче", - написав він.
Сергій Притула та Сергій Стерненко (фото: twitter.com/serhiyprytula)
За словами волонтера, цей збір планували на 12 жовтня, але дії Росії внесли свої корективи. За перших декілька годин "Банка помсти" поповнилася на 116 000 000 гривень.
До збору на дрони долучилися великі українські компанії. Наприклад, Uklon задонатив 1 300 000, а Нова Пошта - 1 000 000 гривень.
За словами співзасновника monobank, через який надходили всі платежі, до збору долучилися більше ніж 700 000 українців. У підсумку на три банки Притули, Лаченкова та Стерненка надійшло понад 255 000 000 гривень!
"Банки помсти" відкриті до 12:00 сьогоднішнього дня.
ПриватБанк: за посиланням
IBAN: UA173052990000026008046715893
PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Монобанк Сергія Притули за посиланням
Монобанк Сергія Стерненка за посиланням (карта: 5375 4112 0087 1908)
Монобанк Ігоря Лаченкова за посиланням
RAM ІІ UAV мають електричний двигун, через що вони надзвичайно тихі в роботі, на відміну від іранських дронів-мопедів.
За словами виробника, RAM ІІ може бути в повітрі до однієї години та пролетіти до 30 кілометрів. При цьому безпілотник здатен нести на собі до 3 кілограмів вибухівки та влучати у ціль з точністю до одного метра.
До речі, раніше ми детально розповіли, що таке дрони RAM II UAV та чому вони важливі.