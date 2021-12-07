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"Українцем за кордоном залишаюсь": Дорн прочитал стих о патриотизме

Автор: Роман Мирончук

Иван Дорн отметил, что является артистом, для которого музыка - это вся его жизнь и выступая за границей он всегда представляет Украину.

Об этом музыкант рассказал в новом интервью Дмитрию Гордону, которое вышло сегодня, 7 декабря, на YouTube-канале журналиста.

В разговоре о патриотизме Дорн прочитал свой стих на украинском языке. Услышать его вы можете на видео ниже.

Иван Дорн прочитал стих о патриотизме на украинском языке (видео: YouTube)

Стоит отметить, что все интервью певец разговаривал на русском языке, но когда речь зашла о политике, войне и патриотизме, то он перешел на украинский.

В разговоре с Гордоном, Дорн также заявил, что в 2014 году начало агрессии России против Украины он воспринял как "полный п*дец". Музыкант отметил, что до сих пор он не может поверить в то, что Украина осталась без части Донецкой и Луганской областей, и без Крыма.

Кроме того, его беспокоит и то, что на Донбассе продолжается военный конфликт.

Напомним, что новоиспеченный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская внезапно заговорила на украинском языке. Она прочитала стихи на песню "Люди, як кораблі" погибшего в автокатастрофе Кузьмы Скрябина.

Мы также писали о том, что украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии в Париже. Девушка прочитала свой стих на французском языке, который называется Le Caricaturiste ("Карикатурист").

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Иван ДорнДмитрий Гордон